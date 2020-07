Diretta Entella Perugia/ Streaming video DAZN: Oddo salverà il Grifone? (Serie B)

Entella Perugia è in diretta dallo stadio Comunale di Chiavari, e va in scena alle ore 21:00 di venerdì 24 luglio: si gioca per la 36^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Le speranze di playoff della squadra ligure sono ancora intatte grazie al colpo di Empoli: quattro gol che hanno portato i biancazzurri ad avere una distanza di 3 punti rispetto all’ottavo posto, dunque ora si tratta di provare a fare più punti possibile per poi sperare che i toscani, ed eventualmente altre squadre, rallentino la loro marcia. Il Perugia vive una situazione drammatica: anche nella partita interna contro la Cremonese non è riuscito a tornare a vincere, è rimasta dunque una classifica che parla di zona playout e per evitare il peggio (si rischia ancora una retrocessione diretta che avrebbe del clamoroso) la società ha dato il benservito a Serse Cosmi e richiamato Massimo Oddo, che era ancora sotto contratto dopo l’esonero. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Entella Perugia: aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, vediamo in che modo potrebbero essere disposte dai loro allenatori nella valutazione più approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Perugia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento infatti è su DAZN, l’emittente che dallo scorso anno fornisce l’intera gamma delle gare del campionato di Serie B. Per assistere a questa partita dovrete installare la piattaforma su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video; in alternativa potrete avvalervi di una smart tv che però sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PERUGIA

Roberto Boscaglia perde Schenetti per Entella Perugia: la soluzione più immediata è quella di avanzare Dezi sulla trequarti, in alternativa pronto Adorjan mentre Mazzitelli e Paolucci restano confermati per giocare in mezzo al campo, in avanti Matteo Mancosu (tornato al gol al Castellani) contende la maglia a Giuseppe De Luca e Alejandro Rodriguez e potrebbe partire titolare, così come Fabrizio Poli spera di sopravanzare Chiosa nelle scelte del suo allenatore per agire al fianco di Pellizzer in difesa. In porta andrà Contini, mentre sulle corsie esterne correranno De Col e Marco Sala.

Oddo potrebbe confermare per ora il 3-5-2 nel Perugia: due tra Iemmello, Falcinelli e Melchiorri giocheranno davanti, Buonaiuto da esterno sinistro (con il più conservativo Di Chiara come alternativa) o mezzala anche se qui i favoriti restano Nicolussi Caviglia e Falzerano, con Carraro in cabina di regia e Mazzocchi ad accompagnare sulla destra. Difesa a tre: il dubbio è tra Rosi – che eventualmente potrebbe spostarsi anche sulla destra in qualità di fluidificante – e Angella, confermati Gyomber e Falasco che si disporranno davanti al portiere Vicario.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che accompagnano il pronostico su Entella Perugia, accompagnate dall’agenzia Snai, forniscono un quadro nel quale i liguri sono favoriti per una sorta di incollatura: vale infatti 2,65 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per la vittoria interna, contro il valore di 2,90 volte la puntata che accompagna il segno 2, per il successo esterno del Grifone. Identica la vincita che mettereste in tasca puntando sul pareggio, eventualità che come sempre è identificata dal segno X.

