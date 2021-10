Diretta Entella Pescara/ Streaming video Rai: due big che cercano riscatto (Serie C)

DIRETTA ENTELLA PESCARA: BIG MATCH A CHIAVARI!

Entella Pescara, partita diretta dal signor Matteo Gualtieri, si gioca alle ore 21:00 di lunedì 11 ottobre: è dunque il Monday Night che conclude l’ottava giornata nel campionato di Serie C 2021-2022, ed è anche un big match tra due squadre che l’anno scorso si erano affrontate nel torneo cadetto, e ora ovviamente sono tra le principali candidate alla promozione diretta nel girone B. Il Pescara lo ha mostrato subito con una grande partenza, ma poi è calato: ha mancato la vittoria negli ultimi tre turni e ha perso il primo vero test, facendosi beffare in casa dalla Reggiana e dunque staccandosi dalla vetta.

Ha due punti in meno l’Entella, il cui rendimento nel girone B è ancora particolarmente balbettante: dopo il colpo del Braglia i liguri non hanno più ottenuto successi, perdendo sul campo del Pontedera come ultimo risultato. Di conseguenza, avremo al Comunale di Chiavari due big in cerca di riscatto: sarà perciò interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Entella Pescara, e mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ENTELLA PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Pescara sarà garantita da Rai Sport, trattandosi del posticipo serale: dunque, appuntamento in chiaro anche in mobilità grazie a sito o app di Rai Play, che non comportano costi aggiountivi. Naturalmente, sappiamo da tempo che la casa della Serie C resta Eleven Sports, il portale che fornisce tutte le gare di campionato e Coppa Italia per la terza divisione: per accedere alle immagini in diretta streaming video dovrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PESCARA

Gennaro Volpe dovrà rinunciare allo squalificato Cleur in Entella Pescara: il terzino destro sarà uno tra Andrea Bruno e Alesso, con Cicconi confermato a sinistra così come i due centrali Silvestre e Coppolaro, a protezione di Paroni. Centrocampo con Andrea Paolucci che dovrebbe tornare titolare, ma Rada comunque se la gioca; Dessena e Karic favoriti per le mezzali, alle spalle delle due punte Schenetti deve vincere la forte concorrenza di Leonardo Morosini (e Di Cosmo) mentre davanti ci provano Alessandro Capello e Merkaj, in competizione con Lescano e Magrassi.

Due squalificati nel Pescara: il portiere Raffaele Di Gennaro e il mediano Diambo. Avremo allora Radaelli tra i pali, con una difesa formata da Cancellotti, Illanes e Ingrosso; a centrocampo invece Giuseppe Rizzo è favorito su Valdifiori per affiancare il capitano Ledian Memushaj, con Zappella e Nzita che potrebbero essere gli esterni ad accompagnare la manovra. Galano spera nel posto come esterno del tridente: gli farebbe spazio Clemenza perché D’Ursi va verso la conferma, come prima punta il ballottaggio riguarda De Marchi, Franco Ferrari e Rauti con Marilungo che parte leggermente più indietro.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Entella Pescara attraverso le sue quote, dunque andiamo a leggerle insieme. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio ha un valore che ammonta a 3,10 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita equivalente a 2,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.



