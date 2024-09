DIRETTA ENTELLA PESCARA, TESTA A TESTA

Sono tantissimi i precedenti per la diretta di Entella Pescara, suddivisi tra Serie B e Serie C. Le due formazioni si incontreranno oggi, alle 20.45, nel turno infrasettimanale, e andando ad analizzare i precedenti possiamo notare i tantissimi testa a testa che ci sono stati negli ultimi dieci anni tra i due club. La prima gara tra Pescara ed Entella risale al 2014 con un 4-0 a favore degli abruzzesi, bissato al ritorno da un 5-2.

Se analizziamo nel complesso tutti i precedenti tra i due club, vediamo che le vittorie sono a favore del Pescara, che ne ha messe a segno sei nel corso della storia. Tanti anche i pareggi, ben otto: solamente due, invece, le vittorie dell’Entella. Il bilancio, dunque, è nettamente a favore dei Delfini. (agg. Josephine Carinci)

DOVE VEDERE la DIRETTA ENTELLA PESCARA IN STREAMING VIDEO E TV

Vi interessa vedere la diretta Entella Pescara? Allora avrete due semplici strade da percorrere: abbonarvi a Sky oppure a NOW.

Per quanto riguarda invece la diretta streaming sappiate che la situazione è la stessa dato che verrà trasmesse sulle rispettive app.

11 PUNTI IN CLASSIFICA

Scontro ai piani alti della Serie C Girone B con la diretta Entella Pescara. Queste due formazioni sono le uniche insieme a Ternana, Torres e Arezzo ad aver raggiunto la doppia cifra di punti essendo entrambe a 11. La gara si giocherà giovedì 26 settembre 2024 alle ore 20:45.

La squadra ligure aveva fatto percorso netto nelle prime tre giornate di campionato con le vittorie contro Milan U23, Rimini e Ascoli. Dopodiché i biancazzurri non sono più riusciti a vincere, ma quantomeno le hanno pareggiate entrambe facendo 1-1 sia contro il Carpi che con la Pianese.

Il Pescara ha distribuito diversamente gli undici punti conquistati fino a questo momento. Esordio con vittoria con la Ternana, pareggio con la Torres, due vittorie difila nelle sfide con Rimini e Pianese fino all’ultimo turno che ha visto il Delfino pareggiare col Perugia.

LE PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PESCARA

Adesso ci possiamo prendere qualche minuto per le probabili formazioni Entella Pescara. Partiamo dai liguri che si disporranno secondo il modulo 3-5-2. In porta Sialuys, terzetto arretrato composto da Manzi, Tirtiello e Parodi. Bariti e Ndrecka saranno gli esterni con Franzoni, Lipani e Corbari. In attacco Guiu e Castelli.

Il Delfino risponde sul campo con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Plizzari, difeso dal quartetto Pierozzi, Brosco, Pellacani e Crialese. Valzania e Dagasso mezzali con Squizzato regista. Ferraris a destra, Vergani a sinistra e infine Canigliano in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ENTELLA PESCARA

Chi è il favorito secondo le quote per le scommesse della diretta Entella Pescara? L’1 è il segno più basso essendo quotato a 2 contro il successo del Delfino che viene offerto in lavagna a 3.55. Concludiamo con il segno X del pareggio a 3.15.

Quasi si equivalgono il Gol a 1.83 e il No Gol a 1.80. Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 2.10 e 1.60.