DIRETTA PESCARA PERUGIA: UNA GRANDE SFIDA!

L’appuntamento con la diretta Pescara Perugia riguarda un big match che, alle ore 20:30 di lunedì 23 settembre, si gioca per la quinta giornata nel girone B di Serie C 2024-2025. Si affrontano due squadre che in epoca recente hanno avuto lunghi trascorsi in Serie B e che ora si ritrovano in questo raggruppamento lottando per la promozione: è partito più forte il Pescara, che ha sempre vinto se non contro la Torres (pareggio casalingo) e con due successi esterni si sta già candidando ad andare in fuga, a patto ovviamente che sappia trovare quella continuità che lo scorso anno era mancata, fino all’eliminazione dai playoff per mano della Juventus U23.

Il Perugia ha una sola vittoria, quella netta contro la Spal; già sconfitto dal Carpi, il Grifone ha ottenuto due pareggi e dunque è partito con il freno a mano tirato, sapendo bene che i punti persi in questo avvio di stagione potranno pesare sull’economia di un campionato decisamente complesso per le avversarie che affronterà, come appunto quella di stasera. Noi aspettiamo che la diretta Pescara Perugia prenda il via, e intanto possiamo come sempre fare la nostra valutazione sulle scelte che i due allenatori possono operare sul terreno di gioco dello stadio Adriatico, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

COME VEDERE PESCARA PERUGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Anche la diretta Pescara Perugia sarà fornita dalla televisione satellitare, quindi l’appuntamento in tv con questa partita di Serie C sarà riservato ai soli abbonati, che potranno seguire il match su Sky Sport Calcio (numero 202 del decoder) oppure Sky Sport 252, ma naturalmente anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, la cui attivazione non richiede costi aggiuntivi. Per quanto riguarda le opzioni in mobilità bisogna segnare la piattaforma Now Tv, ma anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA PESCARA PERUGIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Pescara Perugia Silvio Baldini opta per un 4-3-3 dovendo ancora definire alcune scelte. Staver e Crialese i due terzini con Pellacani e Brosco a fare i centrali davanti a Plizzari, a centrocampo dovrebbero essere confermati Dagasso e Tunjov mentre Squizzato si gioca la maglia con Valzania, soprattutto, e Lonardi, anche nel tridente offensivo sembra che il Pescara abbia qualche ballottaggio aperto perché Andrea Ferraris, a segno contro la Pianese con il gol decisivo, insidia i due esterni Cangiano e Bentivegna, mentre Vergani potrebbe strappare il ruolo di prima punta a Tonin.

Alessandro Formisano pensa alla diretta Pescara Perugia con il 4-3-2-1, da definire soprattutto l’attacco con Montevago che, partito forte, può fare il centravanti andando ad arretrare la posizione di Seghetti, a quel punto sulla trequarti con uno tra Federico Ricci, Matos e Palsson. Ci sono varie opzioni, anche a centrocampo dove Bartolomei e Torrasi sono favoriti si Giovanni Giunti e il giovane Di Maggio; poi Cisco o Polizzi a destra, Lisi o Giraudo a sinistra, in difesa invece dovrebbe essere tutto confermato con Mezzoni (in gol contro il Gubbio), Angella e Souare a protezione di Gemello.

DIRETTA PESCARA PERUGIA: QUOTE E PREVISIONI

Stando alle quote che l’agenzia Snai ha tracciato in vista della diretta Pescara Perugia, gli abruzzesi partono con i favori del pronostico: vale 1,90 il segno 1 per la vittoria della squadra di casa secondo questo bookmaker, mentre il segno 2 che regola l’eventualità del successo del Perugia vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,35 volte la vostra giocata.