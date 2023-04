Diretta/ Recanatese Olbia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA RECANATESE OLBIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In procinto di iniziare la diretta di Recanatese Olbia, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Si affronteranno due formazioni che lottano per gli stessi obiettivi: i giallorossi di mister Pagliari, infatti, si presentano a questa sfida con quarantatré punti (dieci vittorie, tredici pareggi, dodici sconfitte) che valgono la dodicesima piazza a due lunghezze di distanza dal Rimini decimo e in zona play-off.

Per gli ospiti, invece, trentotto punti (otto vittorie, quattordici pareggi, tredici sconfitte), posto play-off quasi tramontato ma cinque lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. Numeri simili anche in termini di gol: la Recanatese ne ha realizzati trentadue subendone trentanove mentre l’Olbia di mister Occhiuzzi ha siglato trentanove reti subendone quarantaquattro. (Giulio Halasz)

DIRETTA RECANATESE OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Recanatese Olbia non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

RECANATESE OLBIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Recanatese Olbia presenta la gara numero 2 tra le due società. Le due formazioni si sono ritrovate, dunque, soltanto una volta all’interno dello stesso rettangolo di gioco ed il risultato è di parità con la gara, giocata nell’andata dell’odierno campionato, finita 1-1. Ad aprire le danze al minuto 50 ci ha pensato il centrocampista classe 1990 Alessandro Sbaffo. Al minuto 80 risponde, per la formazione sarda, il difensore Fabrizio Brignani.

Momento di forma eccezionale per la Recanatese con ben 7 punti totalizzati nelle ultime tre partite, frutto di un pareggio contro la Reggiana e due vittorie contro Montevarchi e Rimini. La classifica al momento recita 43 punti con la salvezza ormai ampiamente raggiunta. Chi rischia, invece, di essere risucchiato nel tunnel dei playout, è l’Olbia. La formazione sarda si trova al momento a quota 38 punti in classifica, con soltanto quattro distanze dal San Donato che si ritrova ad essere nell’ultimo posto valevole lo spareggio finale. (Marco Genduso)

RECANATESE OLBIA: PER CENTRARE GLI OBIETTIVI!

Recanatese Olbia, partita in diretta dallo stadio Nicola Tubaldi, va in scena alle ore 20:30 di giovedì 6 aprile per la 36^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. Sognano i marchigiani: sabato la Recanatese ha fermato la Reggiana capolista ed è ancora in piena corsa per un posto nei playoff. Due i punti da recuperare al Rimini: scenario impensabile non soltanto in estate ma anche all’inizio della stagione, in cui i giallorossi lottavano per la salvezza prima di avere una grande impennata che li ha portati davvero a giocare un altro tipo di campionato, ben più esaltante.

L’Olbia è vicina all’obiettivo salvezza: gli isolani hanno schiantato l’Alessandria nell’ultimo fine settimana e in questo modo si sono portati a +4 sulla zona playout. Con tre giornate da giocare si tratta di un bottino abbastanza sicuro, pur se chiaramente non bisognerà abbassare la tensione proprio adesso. Aspettando che la diretta di Recanatese Olbia prenda il via, noi possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Tubaldi, prendendoci del tempo per leggerne insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI RECANATESE OLBIA

Ancora qualche problema con gli infortuni per Giovanni Pagliari, che per Recanatese Olbia dovrebbe puntare sul classico 4-4-2: da valutare il turnover, per esempio Francesco Somma e Yabre potrebbero agire come terzini in una difesa completata da Edoardo Ferrante e Vona a protezione di Fallani, mentre a centrocampo Foresta e Raparo sono opzioni che lascerebbero in panchina Alfieri o Morrone. Sulle corsie laterali Senigagliesi e Carpani appaiono in vantaggio; così anche Guadagni e Sbaffo davanti, ma occhio al veterano Marilungo e Stampete.

L’Olbia di Roberto Occhiuzzi dovrebbe giocare con il 3-4-3: Emerson, Bellodi e Brignani formano la difesa davanti al portiere Sposito, poi sulle fasce la conferma per Arboleda e Sperotto mentre al centro del campo La Rosa si piazzerà al fianco di Dessena, che ha segnato una doppietta contro l’Alessandria. A formare il tridente offensivo attenzione alle opzioni Boganini e Babbi: certamente Ragatzu resta un punto di riferimento, e dunque a fare panchina per naturale turnover potrebbero essere stavolta Biancu e Corti.











