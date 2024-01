DIRETTA/ Entella Vis Pesaro (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 27 gennaio 2024)

DIRETTA ENTELLA VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Entella Vis Pesaro sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti relativamente alla partita. Padroni di casa che si ritrovano al nono posto in classifica con 29 punti collezionati fino a questo momento. Le reti realizzate sono 18 mentre quelle subite 17. Con le 17 reti prese la formazione ligure risulta essere la terza difesa meno battuta di questo campionato, meglio hanno fatto solamente Carrarese e Cesena.

Dal punto di vista offensivo, invece, risulta essere il quarto attacco meno prolifico. Liguri che arrivano al match dopo ben quattro risultati utili consecutivi. Ospiti che dall’altra parte hanno raccolto 24 punti in 22 giornate di campionato. La posizione in classifica li vede appaiati al quindicesimo posto con 21 reti realizzate e 25 subite. La cessione di Sylla al Perugia li vede aver perso uno dei giocatori più rappresentativi in zona offensiva. Tuttavia rimane ancora Francesco Nicastro con 5 reti e l’islandese Karllson con 4 gol all’attivo. (Marco Genduso)

ENTELLA VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Entella Vis Pesaro sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Entella Vis Pesaro e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Entella Vis Pesaro, in diretta sabato 27 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. In un campionato caratterizzato da diverse velocità, il rendimento finora mostrato da Virtus Entella e Vis Pesaro è appena sufficiente per mantenere la linea con gli obiettivi minimi, ovvero l’accesso alla zona playoff e la salvezza diretta. Entrambe le squadre reduci da una pioggia di pareggi: Solo nelle ultime settimane, la gestione di Gallo sta cominciando a dare risultati positivi, evidenziati dalla recente striscia di quattro partite utili, la migliore della stagione, l’ultimo un pari nel derby ligure col Sestri Levante.

La Vis Pesaro, infatti, non perde da otto partite, ma è caratterizzata da una serie di pareggi, ben 12 in 22 gare, di cui sei nell’ultima serie di partite (l’ultimo contro la Carrarese), completata da due vittorie. Questo rendimento è insufficiente per allontanarsi dalla zona play out, dove attualmente si trovano i marchigiani. Affrontare una squadra che ha subito solo un gol nelle ultime sette partite e vanta la terza miglior difesa del girone rappresenterà una prova significativa sulle potenzialità della squadra di Banchieri di evitare un secondo periodo di stagione all’insegna dell’incertezza.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Entella Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Chiavari. Per l’Entella, Fabio Gallo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: De Lucia; Bonini, Garattoni, Manzi; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Di Mario; Tomaselli, Faggioli. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Simone Banchieri con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: F. Neri; Ceccacci, Rossoni, Zagnoni, Zoia; Rossetti, Valdifiori, Nina; Pucciarelli, Nicastro; Karlsson.

ENTELLA VIS PESARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Entella Vis Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Entella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.

