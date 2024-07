DIRETTA ERRANI/VAVASSORI SCHUURS/KOOLHOF STREAMING: DOPPIO MISTO TENNIS, OLIMPIADI PARIGI 2024

Anche il doppio misto entra nel vivo nel torneo di tennis alle Olimpiadi Parigi 2024 e oggi mercoledì 31 luglio alle ore 13.30 ecco la diretta Errani/Vavassori Schuurs/Koolhof, partita nella quale la coppia italiana affronta quella olandese a livello dei quarti di finale, quindi già ad un passo dalla zona medaglia in questa competizione che d’altronde vedeva solamente 16 coppie in gara.

La posta in palio quindi è stuzzicante per Andrea Vavassori e Sara Errani, che vincendo oggi pomeriggio si qualificherebbero per le semifinali. Gli avversari sono gli olandesi Wesley Koolhof e Demi Schuurs, in teoria una sfida aperta perché nessuna di queste due coppie era fra le teste di serie del torneo di doppio misto alle Olimpiadi Parigi 2024, che d’altronde erano solamente quattro. Che cosa ci dirà la diretta Errani/Vavassori Schuurs/Koolhof?

ERRANI/VAVASSORI SCHUURS/KOOLHOF IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale punto di riferimento per la diretta tv Errani/Vavassori Schuurs/Koolhof sarà essenzialmente sui canali di Eurosport e in diretta streaming video tramite la piattaforma Discovery Plus, mentre certamente ci saranno delle finestre anche in chiaro tra Rai Sport e Rai Due, oltre che in streaming grazie a sito o app di Rai Play, ma qui è più difficile immaginare una copertura completa.

DIRETTA ERRANI/VAVASSORI SCHUURS/KOOLHOF: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta Errani/Vavassori Schuurs/Koolhof, abbiamo già accennato ad alcune caratteristiche essenziali del torneo del doppio misto di tennis alle Olimpiadi Parigi 2024. Sedici coppie in gara, si è perciò cominciato dagli ottavi di finale, dove i nostri Andrea Vavassori e Sara Errani hanno vinto con un nettissimo 6-3, 6-2 contro i russi Medvedev/Andreeva, in gara a titolo individuale dal momento che la Russia come nazione è esclusa da questi Giochi olimpici.

Dall’altra parte della rete ecco sono gli olandesi Wesley Koolhof e Demi Schuurs, che invece hanno già firmato una bella impresa al debutto, vincendo per 6-4, 7-6 (3) contro la coppia della Grecia, che sulla carta era di livello altissimo, essendo formata da Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas, che però hanno dovuto salutare la compagnia già al primo turno, come d’altronde i tedeschi Laura Siegemund/Alexander Zverev. Questo è il quadro della situazione, ma adesso si deve scendere virtualmente in campo per seguire la diretta Errani/Vavassori Schuurs/Koolhof.