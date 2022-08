Diretta Europei atletica 2022/ Streaming video Rai, le finali di oggi 18 agosto

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022: OGGI IN PALIO 6 TITOLI!

La diretta degli Europei atletica 2022 naturalmente ci farà compagnia anche oggi, giovedì 18 agosto, da Monaco di Baviera, che promette di regalarci tantissime emozioni anche nella quarta giornata di questa rassegna continentale già nobilitata per l’Italia soprattutto dalla vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri. Oggi in ottica azzurra l’evento principale potrebbe essere la finale dell’altro grande eroe delle Olimpiadi di Tokyo: ci attende infatti il salto in alto maschile, naturalmente con Gianmarco Tamberi ma pure con Marco Fassinotti.

Saranno comunque ben sei le finali con titoli in palio questa sera, di conseguenza le emozioni saranno garantite con la regina di tutti gli sport dallo stadio Olimpico di Monaco di Baviera, senza dimenticare pure altri momenti da non perdere, come le semifinali dei 200 metri. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella odierna quarta giornata di gare la diretta Europei atletica 2022 dalla tedesca Monaco di Baviera.

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei atletica 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino e nella prima parte del pomeriggio, mentre la sessione serale degli Europei atletica 2022 passerà in corso d’opera dalla rete tematica a Rai 2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEGLI EUROPEI DI ATLETICA

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Scopriamo allora tutto quello che succederà oggi nella diretta degli Europei atletica 2022. La sessione mattutina ci terrà compagnia fin dalle ore 9.00, ma senza alcun titolo in palio. Citazione d’obbligo per altre due fatiche dell’eptathlon, cioè il salto in lungo e il lancio del giavellotto, quinto e sesto atto della gara multipla femminile. Il programma prevederà anche il lancio del giavellotto femminile, i 3000 siepi femminili, gli 800 metri sia maschili sia femminili, il salto con l’asta maschile, i 400 ostacoli sia maschili sia femminili e anche i 200 metri di entrambi i sessi, ma in tutti questi casi saranno fasi preliminari.

La giornata entrerà quindi decisamente nel vivo solamente con la sessione serale, che metterà in palio i sei titoli di oggi. Si comincerà alle ore 20.05 subito con il salto in alto maschile che naturalmente attendiamo con ansia, poi alle ore 20.10 ecco il lancio del martello, sempre al maschile. Non solo finali: alle ore 20.13 infatti ci saranno le semifinali dei 200 metri maschili, seguite alle ore 20.37 dalle semifinali dei 200 metri naturalmente femminili – entrambi i titoli saranno assegnati domani. Alle ore 20.58 ecco la finale del salto in lungo femminile, alle ore 21.05 avremo i 1500 metri maschili, poi alle ore 21.25 sarà la volta dei 5000 metri femminili ed infine alle ore 21.55 gli 800 metri saranno l’ultima fatica dell’eptathlon, per consacrare la donna più completa dell’atletica europea.

