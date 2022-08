Diretta Europei atletica 2022/ Streaming video Rai, le finali di oggi 20 agosto

La diretta degli Europei atletica 2022 oggi, sabato 20 agosto, ci garantirà tante altre emozioni da Monaco di Baviera, fin dal mattino grazie al campione olimpico Massimo Stano che sarà protagonista della 20 km di marcia nella quale trionfò l’anno scorso ai Giochi e poi naturalmente con un programma ricco di finali nella sessione serale. Siamo ormai alla sesta e penultima giornata di questa rassegna continentale che vede l’Italia protagonista con belle soddisfazioni, a partire dalla vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri, a proposito di campioni olimpici che si confermano, sperando che sia un buon auspicio per Stano.

Saranno comunque ben otto le finali con titoli in palio questa sera, di conseguenza le emozioni saranno garantite con la regina di tutti gli sport dallo stadio Olimpico di Monaco di Baviera (ma al mattino anche dalle strade del capoluogo bavarese), per avvicinarci sempre più al finale di questi Europei. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella odierna sesta giornata di gare la diretta Europei atletica 2022 dalla tedesca Monaco di Baviera.

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei atletica 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino e nella prima parte del pomeriggio, mentre la sessione serale degli Europei atletica 2022 passerà in corso d’opera dalla rete tematica a Rai 2.

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Scopriamo allora tutto quello che succederà oggi nella diretta degli Europei atletica 2022. Non ci saranno gare in programma allo stadio al mattino, la cosiddetta sessione mattutina oggi sarà formata dalle due gare della 20 km di marcia, con gli uomini alle ore 8.30 e poi anche la medesima gara al femminile alle ore 10.15, purtroppo in questo caso senza Antonella Palmisano, la nostra campionessa olimpica che nel 2022 è stata a dir poco sfortunata.

Ci sarà poi naturalmente la sessione serale, che assegnerà ben sei titoli a partire dalle ore 20.05 con la finale del salto con l’asta maschile, mentre in pista sarà la finale degli 800 metri femminili ad aprire le danze, essendo fissata alle ore 20.15. Alle ore 20.25 comincerà la finale del lancio del giavellotto femminile, mentre in seguito il palcoscenico sarà per le staffette 4×400, con la finale maschile in programma alle ore 21.15 e quella femminile alle ore 21.45. Infine, la chiusura sarà affidata alla finale dei 3000 siepi femminili, fissata alle ore 22.13.











