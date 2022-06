Diretta/ Europei ginnastica ritmica 2022 streaming video e tv: finali all around

La diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2022 da Tel Aviv ci terrà compagnia oggi, sabato 18 giugno, con le finali dei due concorsi generali e quindi per laureare le campionesse d’Europa nell’all around, sia individuale sia a squadre. Dalle ore 10.00 italiane e fino alle 15.05 andrà in scena la finale del concorso generale individuale, mentre dalle ore 16.30 alle 19.20 è prevista la finale del concorso generale a squadre nel quale l’Italia potrà schierare naturalmente le nostre celebri Farfalle.

Per le Farfalle azzurre dunque un’occasione interessante per provare a piazzare un acuto in zona medaglie dopo il bellissimo podio olimpico, mentre nell’individuale fino a questo momento è stata buona la performance di Sofia Raffaeli alle clavette ma al nastro la prova non è stata altrettanto soddisfacente e dopo i primi due gruppi l’atleta italiana era finita seconda nei punteggi dietro Boryana Bul Kaleyn, restando così a soli due decimi dalla principale rivale per la conquista del concorso individuale, del quale aveva anche momentaneamente guidato la classifica essendo una delle favorite della vigilia – ma tutto si deciderà oggi.

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2022 TEL AVIV STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei di ginnastica ritmica 2022 a Tel Aviv sarà garantita oggi (ma solamente in alcune fasce orarie) su Rai Sport + HD, canale 58 del digitale terrestre e poi on demand in diretta streaming video sul sito e sull’app Rai Play, disponibile gratuitamente per tutti gli appassionati che vorranno seguire la rassegna continentale in corso di svolgimento in Israele e che si concluderà domani. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2022 TEL AVIV: RISULTATI E CONTESTO

Oggi dunque sarà sotto molti punti di vista la giornata più importante per quanto riguarda la diretta degli Europei di ginnastica ritmica 2022 di Tel Aviv, dal momento che in palio ci saranno i titoli europei dei due concorsi all-around individuale e a squadre, che sono le uniche due competizioni della ginnastica ritmica inserite nel programma delle Olimpiadi e di conseguenza le gare più importanti – domani invece ci sarà spazio per tutte le varie finali di specialità, sia individuali sia a squadre.

La notizia di spicco è la forzata assenza di Russia e Bielorussia da questi Europei di ginnastica ritmica 2022: già la Bielorussia è Nazionale di altissimo livello, la Russia poi è da sempre la prima potenza a livello mondiale, si apre dunque uno scenario nuovo anche per le nostre Farfalle. L’Italia è da moltissimi anni una delle squadre più forti, ma senza la Russia si può puntare con ancora maggiore convinzione all’oro a squadre, mentre il grande talento di Sofia Raffaeli potrebbe farci sognare anche nella gara individuale…











