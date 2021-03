Diretta Europei Indoor Atletica 2021/ Streaming video Rai: stasera Iapichino-Strati!

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2021: TUTTI IN ANSIA PER IAPICHINO!

Siamo ancora in diretta con gli Europei indoor di atletica 2021: con oggi, sabato 6 marzo daremo il via alla terza giornata di grande competizione a Torun, in Polonia e davvero siamo impazienti di vedere di nuovo i nostri azzurri tra protagonisti più attesi della rassega continentale. Fino ad oggi davvero non possiamo dire che lo squadrone azzurro (che conta 44 atleti, equamente divisi tra uomini e donne) ci abbia deluso: benchè ci rammarichi la mancata qualificazione nella finale del getto del peso di Leonardo Fabbri, pure dobbiamo raccontare delle raggiunte finali di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Larissa Iapichino e di Laura Strati nel salto in lungo femminile. E questi non sono stati davvero gli unici a farsi sorridere nelle prime due giornata di competizione a Torun: chissà quanti altri colpi di scena e grandi gioie potrebbero arrivare per l’atletica tricolore anche oggi. Vediamo però che ci riserverà il programma, per questa nuova gran giornata agli Europei indoor di atletica 2021.

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2021 IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO A TORUN

Ricordiamo subito agli appassionati che sia la Rai ha previsto delle ampie finestre in cui seguire in diretta tv le gare più attese di questi Europei indoor di atletica leggera 2021. La tv nazionale, al canale dedicato allo sport Raisport + HD (numero 57 del telecomando del digitale terrestre) ci permetterà di seguire i nostri beniamini a Torun: nello specifico oggi nei due spazi, dalle ore 9.40 alle ore 13.50 e poi ancora dalle ore 19.50 alle ore 21.05. Di conseguenza tali spazi saranno visibili anche in streaming video tramite il noto servizio gratuito Raiplay, aperto a tutti.

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Impazienti di dare il via alla diretta degli Europei indoor di atletica 2021 di Torun, serve ora andare subito a vedere che cosa ci riserverà il calendario delle gare. Come già occorso ieri, anche oggi saranno due sessioni: la prima al mattino, tutta dedicata a qualificazioni e batterie, avrà inizio solo alle ore 10.00 e prime gare a farci compagnia saranno le prove maschile dei 60 m per l’eptathlon e del salto con l’asta, come di fila anche le batterie del salto in lungo (eptathlon) e 3000m. La pedana polacca sarà delle donne solo dalle ore 11.30 com le prime prove dei 60 ostacoli e del salto triplo: ultimi appuntamenti con le gare maschili del 60 metri e del lancio del peso-eptathlon. Nella sessione serale sarà poi ampio spazio per le finalissime, dove pure speriamo che siano in tanti gli italiani a coprirsi di gloria. Calendario alla mano ricordiamo che la prima prova sarà alle ore 18.50 con il salto un alto maschile per l’eptathlon: di fila spazio alle semifinali degli 800 m femminili e maschili. E’ alle ore 19.15 che ci comincerà a fare sul serio con la finale del salto con l’asta: alle ore 19.40 spazio invece alla finalissima del salto in lungo femminile dove per l’Italia sono già due chance di medaglia con Larissa Iapichino e Laura Strati. A seguire saranno poi gare valide per le medaglie di 400m e 60 m maschili e dei 1500 e 400 m femminili.

