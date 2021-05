Diretta Gregorio Paltrinieri, 10 Km fondo/ Streaming video Rai, Europei nuoto 2021

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI 10 KM FONDO EUROPEI NUOTO 2021

Alle ore 14:10 di giovedì 13 maggio scatta la 10 Km di fondo: agli Europei nuoto 2021 di Budapest avremo un’altra volta in acqua Gregorio Paltrinieri, che per il secondo giorno consecutivo sarà impegnato in una corsa a una medaglia. È la gara più importante: il carpigiano non l’ha mai vinta se si esclude un successo che aveva timbrato quattro anni fa alle Universiadi, e soprattutto la 10 Km rappresenta una specialità olimpica a differenza della gara di ieri.

Diretta Europei 2021 Budapest/ Streaming video Rai, 10 km donne: Bruni davanti

Tra poco quindi potremo scoprire cosa succederà nelle acque libere di Budapest, per un altro appuntamento molto interessante e sentito da noi appassionati italiani: ricordiamo che ieri Paltrinieri ha vinto l’oro nella 5 Km, sarà difficile ripetersi a 24 ore di distanza ma chiaramente abbiamo grandi speranze nel nostro nuotatore, che idealmente nella diretta della 10 Km fondo preparerà anche le gare in piscina, visto che ha scelto di dedicarsi a un vero e proprio tour de force.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST/ Video streaming Rai: grand'Italia nel fondo

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI 10 KM FONDO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv di Gregorio Paltrinieri nella 10 Km di fondo sarà trasmessa su Rai Sport + HD, il canale che si occupa della programmazione degli Europei nuoto 2021 Budapest; teoricamente la televisione di stato dovrebbe seguire la gara, visto che il palinsesto prevede una diretta fino alle 14:30 che, nel caso, verrà allungata. La visione sarà anche possibile tramite il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti riferirsi all’app Rai Play oppure al sito ufficiale www.raiplay.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Gregorio Paltrinieri campione d'Europa nella 5 km nuoto di fondo/ Bronzo per Verani

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI 10 KM FONDO: IL CONTESTO

Nella diretta della 10 Km di fondo agli Europei nuoto 2021 di Budapest il grande avversario di Gregorio Paltrinieri sarà eventualmente Florian Wellbrock: il tedesco ieri è arrivato nono al traguardo, ma è anche l’unico ad aver vinto un oro in piscina nei 1500 (strappandolo proprio a Greg, che lo aveva vinto agli Europei per tre edizioni consecutive) e appunto nella 10 Km di fondo, ottenuto questo ai Mondiali di due anni fa. Wellbrock ha nuotato senza muta nella 5 Km, unico a farlo; sarà un brutto cliente per Paltrinieri, anche perché a differenza dell’azzurro ha scelto di non partecipare alle gare in piscina per questi Europei 2021. Gregorio invece, pur avendo in questa 10 Km il suo principale obiettivo per la kermesse continentale, si tufferà anche in vasca e dunque dovrà eventualmente preservare qualche energia: vedremo come andranno le cose…



© RIPRODUZIONE RISERVATA