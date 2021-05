Diretta Europei Nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai: programma e gare 14 maggio

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021: OGGI TUFFI E NUOTO ARTISTICO

Siamo ancora in diretta con gli Europei di nuoto 2021 di Budapest anche oggi, venerdi 14 maggio 2021. Dopo le grandi emozioni occorse solo ieri (con due medaglie arrivate dalle prove della 10 km del nuoto di fondo, con Bruni e Paltrinieri), ecco che si accende una nuova giornata di gran competizione in acqua magiara, dove chiaramente gli azzurri sperano ancora una volta di essere gran protagonisti. E va detto che finora, pur con un programma ridotto (solo tuffi, fondo e nuoto artistico a calendario finora – per le prove in vasca dovremo attendere il prossimo lunedì), davvero i nostri beniamini non ci hanno deluso. Anzi il medagliere per la competizione continentale ci vede in ottime posizioni: e soprattutto sono arrivati gran segnali in vista del prossimo appuntamento olimpico, ormai vicinissimo. Chissà quali altre grandi emozioni ci attenderanno oggi, per gli Europei di nuoto 2021 di Budapest!.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la diretta tv degli Europei di nuoto 2021 Budapest, ecco che la televisione di stato ha previsto alcune finestre giornaliere in diretta tv sulle piscine magiare. Anche per verdi 14 maggio, l’appuntamento sarà in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terreste, alle ore 9.00, alle ore 14.30 e alle ore 19.30: tali finestre chiaramente saranno visibili per tutti in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL PROGRAMMA

Pur impazienti di dare il via a questa nuova giornata per gli Europei di nuoto 2021 in corso a Budapest, prima vediamo subito che ci riserverà il programma odierno, ricordato che saranno ancora le prove per i tuffi e il nuoto artistico a farci compagnia durante tutta la giornata. Calendario alla mano ecco che primo appuntamento oggi sarà alle ore 9.00 alla Danube Arena con il nuoto sincronizzato con la finale del duetto programma libero del nuoto e la finale del duello misto, sempre programma libero: sempre per tale disciplina poi l’appuntamento sarà alle ore 16.30 con la prova finale a squadre con il programma libero. Solo a partire dalle ore 12.00 sarà spazio a Budapest per le prove dei tuffi, dove già gli azzurri si sono fatti vedere. Da programma, alle ore 12.00 cominceranno i preliminari del trampolino da 3 metri maschili, mentre solo alla sera e alle ore 19.30 ecco la finale dei trampolino 3 m maschile, con anche la finale del sincro femminile dalla piattaforma dei 10 metri.

