Diretta Europei nuoto Roma 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi, 12 agosto

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022: OGGI SEI FINALI!

La diretta degli Europei nuoto Roma 2022 oggi, venerdì 12 agosto, entrerà decisamente nel vivo con la seconda giornata, che infatti assegnerà la bellezza di nove titoli europei fra nuoto in corsia e nuoto artistico. Siamo i padroni di casa nel meraviglioso scenario del Foro Italico, ma non solo per questo potremmo vivere un’edizione memorabile degli Europei di nuoto. Le aspettative sono altissime dopo che i nuotatori italiani appena poco più di un mese fa ci hanno esaltato con un Mondiale praticamente perfetto a Budapest, con l’Italia al terzo posto nel medagliere complessivo – e la partenza fantastica di ieri ci fa naturalmente sognare sempre più in grande, con l’oro di Alberto Razzetti e già quattro medaglie complessive.

Gli Azzurri avevano vinto nove ori e nessuna altra nazione del Vecchio Continente era andata oltre quota due, per fare un confronto naturalmente molto interessante in ottica Europei di nuoto 2022. I Mondiali sono slittati causa Covid dall’anno scorso, gli Europei invece erano già in programma nel 2022: per gli sport acquatici è un anno indimenticabile e per l’Italia potrebbe esserlo ancora di più. Come abbiamo già accennato, oggi venerdì 12 agosto ci saranno ben nove titoli in palio. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio nella seconda giornata la diretta Europei nuoto Roma 2022, in compagnia di nuoto in corsia e nuoto artistico.

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei nuoto Roma 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino e nella prima parte del pomeriggio, mentre la sessione delle finali del nuoto in corsia avrà l’appuntamento su Rai 2.

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Prima di tuffarci (si può ben dirlo) nel vivo della diretta degli Europei nuoto Roma 2022, ricordiamo che il programma della giornata inizierà già alle ore 9.00 del mattino con la sessione delle batterie che comprenderà i 50 farfalla femminili, i 100 sl maschili, i 100 rana femminili, i 200 dorso maschili, la staffetta 4×100 mista misti e gli 800 sl maschili. Il tardo pomeriggio degli Europei nuoto Roma 2022 sarà imperniato invece, a partire dalle ore 18.00, su quattro semifinali ma soprattutto sulle ben sei finali che assegneranno oggi i propri titoli.

Subito all’inizio della sessione vivremo una dietro l’altra le finali di 200 dorso femminili, 50 farfalla maschili, 100 sl femminili e 100 rana maschili, con Margherita Panziera e naturalmente Nicolò Martinenghi fra i nomi più attesi, senza dimenticare Thomas Ceccon (anche sei 50 farfalla non sono la sua gara principale). A fine sessione ecco invece gli 800 sl femminili di Simona Quadarella e la staffetta 4×100 mista misti. Da notare infine che oggi sarà splendido protagonista anche il nuoto artistico, con le eliminatorie del duo libero al mattino ma soprattutto ben tre finali nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00: nell’ordine avremo il solo tecnico femminile, il solo tecnico maschile e gli highlights femminili.

