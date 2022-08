Diretta Europei nuoto Roma 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi, 15 agosto

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022: OGGI SEI FINALI!

La diretta degli Europei nuoto Roma 2022 anche nel giorno di Ferragosto e quindi oggi, lunedì 15 agosto, sarà grande protagonista dal Foro Italico, dove è in programma la quinta giornata, ancora all’insegna del nuoto in corsia e anche del nuoto artistico che però è giunto all’ultimo giorno di gare, mentre nelle prossime ore la rassegna continentale vivrà anche la prima gara di tuffi, contribuendo a portare addirittura a dieci il totale dei titoli che saranno assegnati in un Ferragosto meraviglioso per tutti gli sport acquatici a Roma. Gli Europei di nuoto ci stanno esaltando, sull’onda di un Mondiale praticamente perfetto a Budapest e Roma 2022 è l’occasione perfetta per celebrare il valore del nuoto italiano.

Su tutti resta in copertina la quantità di successi ottenuti venerdì, che sicuramente ha scritto una pagina della storia dello sport italiano con cinque ori e quattro argenti. Il divertimento tuttavia è sempre assicurato, ogni giorno ci sono grandi emozioni con gli Azzurri agli Europei di nuoto 2022. Come abbiamo già accennato, oggi lunedì 15 agosto ci saranno ben dieci titoli in palio. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella quinta giornata la diretta Europei nuoto Roma 2022, in compagnia ancora di nuoto in corsia e nuoto artistico ma pure dell’esordio dei tuffi.

La diretta tv degli Europei nuoto Roma 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino e nella prima parte del pomeriggio, mentre la sessione delle finali del nuoto in corsia avrà l’appuntamento su Rai 2.

Per entrare nel vivo della diretta degli Europei nuoto Roma 2022, ricordiamo che il programma della giornata inizierà anche oggi, lunedì 15 agosto, già alle ore 9.00 del mattino con la sessione delle batterie che comprenderà i 50 sl femminili, i 50 rana maschili, i 100 dorso femminili, i 200 farfalla maschili, i 200 misti femminili, la 4×100 sl mista e i 1500 sl maschili, dunque già molto intensa. Il tardo pomeriggio degli Europei nuoto Roma 2022 sarà imperniato invece, come sempre a partire dalle ore 18.00, su cinque semifinali ma soprattutto sulle sei finali che assegneranno oggi i propri titoli.

Nella prima parte della sessione vivremo una dietro l’altra le finali di 100 farfalla femminili, 200 sl maschili e 200 rana femminili, verso fine sessione ecco invece le finali dei 50 dorso maschili, dei 1500 sl femminili e della staffetta 4×100 sl mista, la donna copertina potrebbe essere Simona Quadarella ma di certo non sarà l’unica speranza. Oggi il nuoto artistico chiuderà i battenti con le ultime tre finali: dalle ore 9.30 prima il Duo tecnico femminile e poi il Duo tecnico misto dei campioni del Mondo Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, poi alle ore 15.00 ci sarà la finale del Libero a squadre femminile. Infine, il debutto dei tuffi avverrà dalle ore 13.00 con la gara a squadre: uomini e donne, dai 3 e dai 10 metri, per il titolo del Team Event.

