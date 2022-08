Diretta Europei nuoto Roma 2022/ Streaming video Rai, le finali di oggi 20 agosto

Sabato ricco di appuntamenti con la diretta degli Europei nuoto Roma 2022 oggi, 20 agosto, perché finalmente si apre il tormentato programma del nuoto di fondo in acque libere, che si aggiunge ai tuffi negli ultimi due giorni di un’edizione degli Europei di nuoto trionfale per l’Italia. Incrociamo allora le dita perché nel mare di Ostia tutto si possa svolgere regolarmente, considerando pure che nel nuoto di fondo le ambizioni dell’Italia sono molto alte con Gregorio Paltrinieri, ma anche Dario Verani, Giulia Gabbrielleschi e tanti altri azzurri potenziali protagonisti tra gli eroi del nuoto sulle distanze più lunghe, che già ai Mondiali ci hanno regalato emozioni a non finire.

Ci sarà comunque naturalmente anche il programma dei tuffi a catalizzare l’attenzione agli Europei di nuoto Roma 2022, che vivranno allora oggi, sabato 20 agosto, un giorno con ben sette titoli in palio a causa della revisione del calendario che vi illustreremo fra poco. Le ambizioni sono sempre alte per l’Italia, che sta facendo benissimo anche nei tuffi. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella odierna decima giornata la diretta Europei nuoto Roma 2022, in compagnia dei tuffi e finalmente del nuoto di fondo in acque libere.

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei nuoto Roma 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD e Rai 2 si potranno alternare, anche in base agli altri eventi di questi giorni ricchissimi di sport.

DIRETTA EUROPEI NUOTO ROMA 2022: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Per entrare nel vivo della diretta degli Europei nuoto Roma 2022, ricordiamo che il programma della giornata sarà ricchissimo con il nuoto di fondo in acque libere, che per cause di forza maggiore assegna oggi addirittura quattro titoli. Si comincerà alle ore 10.00 con la partenza della 5 km maschile e della 5 km femminile: in gara avremo da una parte Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Marcello Guidi, dall’altra Giulia Gabbrielleschi, Martina De Memme e Sofie Callo Von Platen. Alle ore 14.00 ecco invece l’appuntamento con la sempre affascinante 25 km, anche in questo caso con uomini e donne in contemporanea: per l’Italia avremo il campione del Mondo Dario Verani con Mario Sanzullo e Matteo Furlan nella gara maschile, in campo femminile invece Barbara Pozzobon, Silvia Ciccarella e Veronica Santoni.

Al pomeriggio spazio naturalmente anche per i tuffi nella diretta degli Europei nuoto Roma 2022: a dire il vero, già alle ore 10.00 ci saranno i preliminari della gara dal trampolino 3 metri maschile, che però poi vedrà la sua finale alle ore 16.37, sperando che Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia ne siano ottimi protagonisti, mentre alle ore 15.30 ecco la finale della piattaforma sincro 10 metri femminile, nella quale l’Italia schiererà la coppia formata da Elettra Neroni e Maia Biginelli. Infine, spazio pure allo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze: in particolare oggi dalle ore 18.00 si assegnerà il titolo della gara maschile alla quale partecipano anche Alessandro De Rose, Andrea Barnaba e Davide Baraldi.

