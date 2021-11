DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021/ Streaming video Rai: bene Di Liddo e Rivolta!

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021: BENE DI LIDDO, RIVOLTA RECORD!

Ottimi risultati a Kazan, dove questa mattina si è accesa la diretta degli Europei di nuoto in vasca corta per le batterie del day 4: vediamo subito che hanno atto i nostri azzurri all’Acquatics Centre. Le prime a cominciare oggi sono state le donne per i 100m dorso dove hanno agevolmente centro la qualificazione alla semifinale di specialità Scalia e Panziera, rispettivamente con il terzo e il settimo miglior tempo della classifica: a seguire ecco i 200m stile libero dove invece passano il turno Campi e Di Tullio, pure con il terzo e nono tempo rispettivamente.

Proseguendo nelle batterie c‘è stato poi spazio per la gara dei 100 farfalla dove abbiamo applaudita a un ‘eccezionale Elena Di Liddo, che ha strappato il primo tempo, fermando il cronometro sul 56.91: passa in semifinale anche Ilaria Bianchi, sia pure solo con il 12^ tempo. Nei 200m rana uomini si è messo in luce il russo Dorinov, con il tempo di 2.02.88, mentre per i 200m misti donne la regina delle batterie è stata la svizzera Ugolkova, che vola in semifinale assieme a Cocconcelli, pure l’azzura solo con il nono tempo. A chiudere le batterie dei 50m farfalla maschili dove è stata ottima prestazione per Matteo Rivolta, che strappa il secondo tempo di qualificazione dietro all’ungherese Szabo e segna pure il nuovo record italiano per 22.47: passa anche Ceccon con il 4^ crono. (agg Michela Colombo)

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 da Kazan sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) almeno per quanto riguarda la sessione del pomeriggio con semifinali e finali, dunque ricordiamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video, garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

SI APRE IL DAY 4

Sono riflettori puntati sulla diretta degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 a Kazan: con oggi venerdi 5 novembre 2021 si apre la quarta giornata di competizione all’Acquatics Center e davvero non vediamo l’ora di dare la parola alla vasca per ammirare nuovamente i nostri azzurri. Fin qui la selezione Italiana ha fatto davvero benissimo, riempiendo i fan di orgoglio e il bilancio di medaglie: a tabella contiamo infatti per la nostra nutrita nazionale (ben 40 gli atleti iscritti) ben 15 podi, di cui ben tre al primo gradino.

In tal senso dobbiamo certo segnalare ieri il gran successo di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100m rana, che per l’azzurro anche il primo in carriera a livello individuale. Ma ovviamente l’impresa del ranista lombardo non è stata l’unica che abbiamo applaudito in questo giorni e chissà chi già oggi raggiungerà la gloria. Ancora una volta le nostre chance di medaglia agli Europei di nuoto in vasca corta a Kazan sono tantissime: vediamo dunque che ci riserverà questa quarta giornata di competizione.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA KAZAN 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Prima di controllare da vicino il programma per la diretta degli europei di nuoto in vasca corta 2021 ecco che va ricordato ancora una volta che saranno ben due le sessioni che ci faranno compagna, anche oggi 5 novembre 2021. Al solito al mattino e solo dalle ore 8.00 avremo le batterie, mentre nel tarso pomeriggio e alle 16.30 (secondo il fuso orario italiano) dare il via a finali e semifinali. Calendario alla mano vediamo dunque subito che questa mattina i primi protagonisti in vasca a Kazan saranno le donne per le batterie dei 100m dorso dove pure puntano a buone prestazioni le azzurre Scalia e Panziera, ma anche Toma e Gaetani: a seguire siano batterie dei 200m stile libero maschile dove iscritti risultano Di Cola, Ciampi, Megli e Di Tullio.

Subito dopo saranno batterie femminili per i 100m farfalla, con il trittico Di Pietro-Di Liddo-Bianchi, in gara come pure le prove dei 200m rana uomini, senza per azzurri in gara: di fila ecco i 200m misti donne con Cocconcelli e Franceschi, come pure le batterie dei 50m farfalla maschili che vedranno protagonisti Orsi e Ceccon, ma pure Lamberti e Rivolta, a caccia di un posto in semifinale. Solo dalle ore 16.30 sarà spazio per le finali e qui attenzione massima sarà alla finale dei 1500 stile libero femminili, con Quadarella in cerca della medaglia d’oro, dopo l‘argento vinto negli 800.

