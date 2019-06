Diretta Europei scherma 2019/ Streaming video e tv: attesa per le fiorettiste!

Oggi venerdì 21 giugno è la quinta giornata dei Campionati Europei di scherma 2019 a Dusseldorf: prosegue dunque la diretta degli Europei di scherma, la massima competizione europea di uno sport che da sempre vede l’Italia protagonista assoluta, come già abbiamo dimostrato nei giorni scorsi ad esempio con il doppio oro nel fioretto individuale di Alessio Foconi fra gli uomini ed Elisa Di Francisca fra le donne. Anche oggi naturalmente ci attendiamo grandi cose dagli azzurri: da segnalare che gli Europei di scherma ormai sono entrati nella loro seconda metà, quella che prevede le gare a squadre in tutte le specialità, come abbiamo già cominciato a vedere ieri. Di conseguenza nelle prossime ore andranno in pedana la spada maschile e il fioretto femminile, che assegneranno i rispettivi titoli a squadre. Come al solito, qualsiasi sia la disciplina prevista del programma si partirà di prima mattina (a Dusseldorf alle ore 9.00) con le prime fasi del tabellone: man mano si andrà quindi avanti nella competizione sino alle finali, che saranno in programma dalle ore 18.00 in avanti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE GLI EUROPEI DI SCHERMA 2019

Per la diretta tv degli Europei di schema 2019 di Dusseldorf sono previste anche oggi diverse finestre sugli incontri più attesi sia in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) sia sul satellite al canale Eurosport 1, che naturalmente saranno fruibili in diretta streaming video. Attenzione poi alle possibilità offerte per la diretta streaming video in aggiunta su Youtube, dove sia il canale della federazione internazionale “FIE Videos” sia la Federazione Italiana Scherma garantiranno la visione dei principali incontri. Altro punto di riferimento obbligato poi per gli appassionati sarà il portale ufficiale della competizione (www.madeofsteel2019.de) oltre che il sito delle federazione italiana, sempre molto aggiornato, con anche contenuti esclusivi sui nostri azzurri. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserva il programma ufficiale per la diretta degli Europei di scherma che oggi vivrà la sua quinta giornata da Dusseldorf. Come abbiamo visto brevemente già prima, il calendario sarà il seguente anche oggi: si partirà quindi alle ore 9.00 e sarà la volta dei primi turni sia per la spada maschile sia per il fioretto femminile, mentre le finali come sempre saranno collocate a partire dalle ore 18.00, con la dovuta avvertenza legata al fatto che nelle gare a squadre si disputano anche le finali per il terzo posto. Nelle due gare odierne l’Italia sicuramente si giocherà carte molto interessanti. Nei giorni scorsi infatti nella gara individuale della spada maschile abbiamo ottenuto l’argento con Andrea Santarelli e il bronzo con Enrico Garozzo, di conseguenza anche nella gara a squadre l’Italia punta ad essere protagonista. Quanto al fioretto femminile, se l’Italia è il Dream Team ci sarà un perché: nella gara individuale oro della rientrante mamma Elisa Di Francisca e bronzo per Alice Volpi, naturalmente anche la squadra azzurra è la favorita d’obbligo per il trionfo.



