Diretta/ Everton Manchester City, streaming DAZN. Toffees contro Citizens (Fa Cup)

DIRETTA EVERTON MANCHESTER CITY : QUARTI FA CUP

Everton Manchester City, in diretta sabato 20 marzo 2021 alle ore 18.30 presso Goodison Park a Liverpool, sarà una sfida valevole per i quarti di finale della FA Cup inglese. Carlo Ancelotti contro Pep Guardiola: la Coppa d’Inghilterra presenta un incrocio suggestivo tra due formazioni che non si affrontano nella competizione addirittura dal lontano 1981. Il Manchester City si presenta all’appuntamento fresco di qualificazione in Champions League e con la Premier League praticamente in tasca. Tenere vivo anche il fronte di Coppa sarebbe straordinario e i Citizens proveranno ad approfittare di uno stato di forma non brillantissimo per gli uomini di Ancelotti. Nelle ultime due partite di campionato infatti l‘Everton è incappato in 2 sconfitte consecutive contro Chelsea e Burnley che l’anno costretto a scivolare indietro nella corsa Champions, ora al settimo posto a 5 lunghezze di distanza dal Chelsea quarto. La Coppa è un fronte molto importante dunque per i Toffees per provare a portare a casa un trofeo nel primo anno della gestione di Ancelotti.

DIRETTA/ Arsenal Tottenham (risultato finale 2-1) streaming: la decide Lacazette

DIRETTA EVERTON MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Everton Manchester City non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di FA Cup è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Chelsea Everton (risultato finale 2-0) streaming video tv: vincono i blues

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della sfida tra Everton e Manchester City presso Goodison Park. I padroni di casa allenati da Carlo Ancelotti scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Pickford; Holgate, Godfrey, Keane, Digne; Doucouré, André Gomes; Richarlison, Bernard, Iwobi; Calvert-Lewin. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pep Guardiola con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Torres, Aguero, Sterling.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Everton e Manchester City, le quote del bookmaker Snai fissano a 9.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 5.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.30 volte la posta scommessa.

Diretta/ Manchester City Manchester United (risultato finale 0-2) derby ai Red Devils

© RIPRODUZIONE RISERVATA