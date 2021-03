Diretta Manchester City Borussia Monchengladbach/ Streaming video tv: tutto deciso?

DIRETTA MANCHESTER CITY BORUSSIA MONCHENGLADBACH: INGLESI FAVORITI

Manchester City Borussia Monchengladbach, che verrà diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev, si gioca alle ore 21:00 di martedì 16 marzo: siamo sul neutro della Ferenc Puskas Arena di Budapest, ma nel ritorno degli ottavi di Champions League 2020-2021 sono gli inglesi ad avere ufficialmente il fattore campo. Così anche il vantaggio dato dal primo confronto, che è stato vinto per 2-0 senza problemi: a questo punto Pep Guardiola è ad un passo dalla qualificazione ai quarti, ma sa bene che l’obiettivo è minimo e ora bisognerà puntare a fare il salto di qualità.

Diretta Real Madrid Atalanta/ Streaming video Canale 5: la Dea prova l'impresa

Il Borussia Monchengladbach avrebbe potuto evitare questo accoppiamento se nel girone, comunque ottimo, non avesse incassato un paio di gol all’ultimo respiro, cosa che gli avrebbe permesso di ottenere il primo posto; ora però i bianconeri sembrano essere in calo anche in Bundesliga, e nella diretta di Manchester City Borussia Monchengladbach partono con pochissime speranze di ribaltare il risultato. Staremo a vedere, intanto possiamo fare una rapida valutazione circa le probabili formazioni della partita leggendo insieme le scelte da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MONCHENGLADBACH/ Quote, manca Christoph Kramer

DIRETTA MANCHESTER CITY BORUSSIA MONCHENGLADBACH STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Borussia Monchengladbach sarà riservata in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che potranno seguire la partita sui canali del loro decoder; come sempre, in assenza di un televisore, tutti i clienti potranno attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go che garantisce il servizio di diretta streaming video, utilizzando come di consueto dispostivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Guardiola potrebbe tornare al 4-3-3 per Manchester City Borussia Monchengladbach: da decidere chi tra Eric Garcia, Laporte e Stones affiancherà Ruben Dias al centro della difesa, poi Walker e Zinchenko sono favoriti per le corsie laterali senza sottovalutare Joao Cancelo e Benjamin Mendy. In mediana si dovrebbe rivedere De Bruyne, pronto a fare la mezzala d’assalto con Fernandinho e uno tra Foden e Gundogan a completare il reparto; Sterling e Mahrez possono essere i titolari sulle fasce con Gabriel Jesus da prima punta. Il Borussia Monchengladbach gioca con il 4-2-3-1: Wendt e Hofmann sostituiscono gli infortunati Bensebaini e Kramer, Lainer fa il terzo destro e Neuhaus l’altro mediano mentre a completare la difesa davanti a Sommer saranno i centrali Ginter e Elvedi. Nel reparto offensivo il ballottaggio sembra riguardare Stindl e Embolo, per la posizione di trequartista alle spalle di Pléa; sulle fasce i favoriti restano Herrmann e Marcus Thuram, timide possibilità per Lazaro che ha giocato titolare nella sconfitta di Augsburg in

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATALANTA/ Quote, c'è Valverde a centrocampo

Pubblicità

campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Manchester City Borussia Monchengladbach ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,23 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 6,50 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 12,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA