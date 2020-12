Diretta Everton Manchester City/ Streaming video tv: Ancelotti sfida Guardiola

DIRETTA EVERTON MANCHESTER CITY: BIG MATCH IN PREMIER LEAGUE

Everton Manchester City, che è in diretta da Goodison Park, si gioca alle ore 21:00 di lunedì 28 dicembre: si torna in campo per la Premier League 2020-2021, siamo alla 16^ giornata e tradizione vuole che il calcio in Inghilterra non si fermi mai. Anzi: le festività natalizie sono un grande appuntamento da quelle parti, con il Boxing Day che fa appunto parte della vita di un tifoso. Le due squadre lottano virtualmente per un posto in Champions League, anche se in questo momento la classifica sorride alle Foxes: Carlo Ancelotti è partito a razzo in questo campionato, ha vissuto un periodo complicato ma poi è tornato a vincere, ha anche battuto l’Arsenal e si presenta al big match in piena fiducia, anche se lungo il percorso ha dovuto salutare la Coppa di Lega.

Il Manchester City invece sta provando a rilanciarsi: Pep Guardiola non era mai partito così male da quando siede su questa panchina, vero che c’è una partita da recuperare e che virtualmente i Citizens potrebbero anche sorpassare i Toffees in classifica ma il punto è che da una squadra come quella azzurra ci si aspetta sempre che possa lottare per il titolo. L’anno è lungo, intanto sono arrivate le semifinali di EFL Cup (potrebbe essere il quarto titolo consecutivo) e allora vedremo quello che succederà tra poco nella diretta di Everton Manchester City, della quale possiamo nel frattempo provare a tracciare le probabili formazioni.

Le scelte di Ancelotti per Everton Manchester City vertono sul solito 4-2-3-1. James Rodriguez dovrebbe essere ancora out e sta iniziando a far parlare di sé in maniera non esattamente positiva, dunque sulla trequarti ci sarà nuovamente spazio per Iwobi e Richarlisson che, dalle corsie esterne, accompagneranno l’islandese Sigurdsson che si piazzerà alle spalle di Calvert-Lewin. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere composta da Doucouré e Allan che torna a disposizione, alle loro spalle sono Yerry Mina e Keane che come sempre si posizionano al centro della difesa per proteggere il portiere Pickford. Holgate e Godfrey i due terzini, ma resta da valutare la condizione di Digne.

Per il Manchester City avremo un 4-3-3, con diverse possibili soluzioni: Stones e Laporte potrebbe essere i centrali davanti a Ederson, Walker e uno tra Joao Cancelo e Zinchenko i due terzini con il portoghese che spesso viene dirottato a sinistra. A centrocampo allora può essere utile la regia di Fernandinho, ma qui sembra essere in vantaggio Rodri che sarebbe accompagnato da Gundogan e De Bruyne; possibile spazio anche per il giovane Foden che ormai è una sorta di titolare aggiunto, nel tridente offensivo Bernardo Silva e Mahrez si giocano il posto esattamente come Aguero, Gabriel Jesus e Ferran Torres che può giocare anche come esterno, poi Sterling dovrebbe completare la formazione.

