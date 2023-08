DIRETTA/ Everton Monza (risultato finale 2-2): gol di Colpani e Dany Mota, buon pareggio (1 agosto 2023)

DIRETTA EVERTON MONZA (RISULTATO FINALE 2-2): PAREGGIO A GOODISON PARK

Everton Monza 2-2: si è conclusa l’amichevole a porte chiuse che la squadra brianzola ha giocato a Goodison Park contro la squadra di Premier League, un bel test contro quella che rimane una formazione di lusso del campionato inglese anche se oggi in palese difficoltà. Bene il Monza, davvero bene: nel primo tempo Maric e Ciurria ci hanno provato in maniera concreta senza però riuscire a segnare, nel finale di frazione è cresciuto l’Everton che ha creato qualche grattacapo a Di Gregorio ma, anche in questo caso, la porta non è stata violata e così si è andati negli spogliatoi sul risultato di parità senza reti.

Al 52’ finalmente il primo gol: bravissimo Andrea Colpani a segnare direttamente su calcio di punizione, possibilità immediata di raddoppio per Pessina ma l’Everton ha approfittato delle occasioni non concretizzate dal Monza e nel giro di sei minuti ha ribaltato l’esito del match, trovando la via del gol prima con Dobbin e poi con Maupay. Il pareggio definitivo lo ha realizzato Dany Mota, che da una punizione laterale di Machin ha infilato addirittura di testa. È 2-2 come nell’amichevole contro il Palermo: la squadra di Raffaele Palladino appare già abbastanza in palla. (agg. di Claudio Franceschini)

EVERTON MONZA: UN TEST A PORTE CHIUSE

Everton Monza è in diretta da Liverpool, nel pomeriggio di martedì 1 agosto: si tratta di un test amichevole che le due società hanno organizzato all’ultimo (la comunicazione è arrivata ieri) e che sarà a porte chiuse. Al momento sappiamo poco: non è stato ufficializzato un orario di inizio, la sensazione è che le due squadre abbiano sfruttato la loro vicinanza geografica attuale per riunirsi in una sgambata che potrebbe avere i crismi di una partitella di allenamento, e che dunque potrebbe anche non durare i canonici 90 minuti.

Sia come sia, la diretta di Everton Monza potrebbe essere interessante: i brianzoli hanno già disputato qualche amichevole estiva e ora se la vedono contro una società gloriosa di Premier League, che però nelle ultime stagioni ha faticato parecchio, e passata sotto la guida anche di Carlo Ancelotti e Frank Lampard, lo scorso maggio si è salvata all’ultima giornata con Sean Dyche (confermato) come allenatore. Ora proviamo in qualche modo a ipotizzare come Raffaele Palladino potrebbe schierare i suoi oggi, andando a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di questo test.

DIRETTA EVERTON MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Everton Monza non dovrebbe essere disponibile: finora le amichevoli della squadra brianzola sono state trasmesse da Sky Sport, ma trattandosi di un test a porte chiuse c’è la possibilità che le immagini non arrivino. Dovesse andare in questo modo, ci sarebbe anche il servizio di diretta streaming video (per gli abbonati) grazie all’applicazione Sky Go, in alternativa chiaramente si potranno recepire informazioni utili attraverso i canali social che la società mette a disposizione, in particolare sulle pagine Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON MONZA

Proviamo a capire per la diretta Everton Monza come Palladino potrebbe sistemare la sua squadra. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1, con possibili variazioni sul tema a livello offensivo; in porta sarà staffetta Di Gregorio-Lamanna, davanti all’estremo difensore una difesa in cui potrebbero trovare spazio Izzo, Caldirola e Pablo Marì con altri elementi pronti a subentrare, dal bulgaro Antov a Bettella passando per Andrea Carboni. Sulle corsie laterali possiamo pensare a Samuele Birindelli o Ciurria a destra e Carlos Augusto a sinistra.

Abbiamo poi una zona centrale nella quale può essere impiegato Pessina insieme magari a Colpani, il nazionale può chiaramente avanzare anche sulla trequarti dove eventualmente, insieme a Caprari, può giocare Valentin Carboni. In attacco, Petagna può giostrare nel ruolo di prima punta, pronto chiaramente a lasciare spazio a qualche collega di reparto come ad esempio Dany Mota o il rientrante Mirko Maric. Staremo a vedere, per ora ovviamente non ci sono troppe certezze in merito…

