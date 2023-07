DIRETTA MONZA VIS PESARO/ Video streaming tv: ci sono quattro precedenti ufficiali (23 luglio 2023)

DIRETTA MONZA VIS PESARO: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Monza Vis Pesaro possiamo dire che i precedenti tra queste due squadre, a livello ufficiale, sono 4. Monza Vis Pesaro si è giocata per l’ultima volta nella stagione 2018-2019: Serie C già unica, era il girone B e curiosamente erano arrivati due pareggi con il risultato di 1-1. All’andata, al Tonino Benelli (casa della Vis Pesaro) il Monza si era portato in vantaggio con Andrea D’Errico ma era stato raggiunto da Mattia Gennari; al ritorno giocato al Brianteo ancora brianzoli avanti con lo stesso D’Errico, e pareggio della Vis Pesaro grazie a Davide Voltan.

Le altre due partite tra queste due squadre sono invece alla fine degli anni Ottanta: in questo caso girone A di Serie C1, uno 0-0 in casa del Monza e una vittoria esterna dei brianzoli nel match di ritorno. Dunque, il Monza non ha mai perso in partite ufficiali contro la Vis Pesaro; oggi chiaramente conta poco, si tratta di un’amichevole e dunque in un contesto del tutto diverso, nel quale tra l’altro il risultato non sarà la cosa più importante per le due compagini che si affronteranno tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONZA VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida tra Monza Vis Pesaro sarà visibile su Sky Sport. I tifosi brianzoli e gli appassionati di calcio potranno dunque assistere alla terza amichevole in cinque giorni della squadra di Raffaele Palladino grazie al consueto abbonamento al pacchetto Sky Calcio.

Sarà dunque possibile vedere la partita anche in diretta streaming su Sky Go, piattaforma che permette di assistere agli eventi sportivi e non di Sky anche su smartphone e tablet. A comunicare queste informazioni è stata la stessa società lombarda attraverso una nota sul sito ufficiale.

MONZA VIS PESARO: TERZA AMICHEVOLE IN CINQUE GIORNI

La diretta Monza Vis Pesaro, in programma domenica 23 luglio alle ore 16:00, chiuderà questo ciclo di amichevoli estive tutte italiane per la squadra di Raffaele Palladino. Infatti dopo le partite contro Real Vicenza e Giana Erminio, il Monza si appresta ad affrontare i biancorossi in quella che sarà la terza gara in cinque giorni. Ricordiamo che la squadra di Serie A è attualmente in ritiro a Pontedilegno-Tonale e che le tre partite sopra citate hanno come sede il Campo sportivo di Temù, Brescia.

Il Monza debutterà in Serie A il 19 agosto alle ore 20:45 nel big match lombardo contro l’Inter a San Siro per poi affrontare l’Empoli tra le mura amiche, inaugurando così la seconda stagione casalinga in Serie A nella propria storia. Aprirà invece il mese di settembre un’altra gara tutta lombarda ovvero quella con l’Atalanta. Seguono i match con Lecce , Lazio e Bologna nel giro di dieci giorni.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VIS PESARO

Quando si parla di amichevoli è difficile ipotizzare le probabili formazioni e lo stesso vale per la diretta Monza Vis Pesaro. Il modulo dovrebbe essere il consueto 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali, che si alternerà nel corso della gara con Lamanna e Mazza, mentre la difesa sarà formata da Izzo, Pablo Marì e Cardiola con il nuovo arrivato Cittadini pronto a mettere minuti nelle gambe.

Le coppie di esterni saranno Ciurria-Birindelli da una parte e Carlos Augusto-Franco Carboni dall’altra con il neo acquisto Gagliardini che insieme a Machin guideranno il centrocampo. In avanti Valentin Carboni con Dany Mota comporranno la trequarti, così come potrebbero essere impiegati Colpani e Caprari. Davanti Maric, Petagna e Colombo avranno le loro chance alla ricerca di gol importanti quantomeno per la fiducia personale.

