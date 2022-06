DIRETTA FAR OER LUSSEMBURGO/ Video streaming tv: meglio gli isolani nei precedenti

DIRETTA FAR OER LUSSEMBURGO: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Far Oer Lussemburgo, dobbiamo notare che questa partita vanta solamente quattro precedenti, di cui un paio in amichevole mentre in contesti ufficiali ci furono solamente due partite nel girone di qualificazione verso i Mondiali 2002, quando le Isole Far Oer si presero la soddisfazione di una doppia vittoria contro il Lussemburgo, 0-2 in trasferta e 1-0 in casa. Le Far Oer poi hanno vinto anche una partita amichevole nel 2004 con il risultato di 4-2, infine ecco un pareggio per 1-1 sempre in amichevole nel 2010. Quindi il Lussemburgo non ha ancora mai vinto e tenterà di sfatare il tabù in questa Nations League.

Per dire qualcosa di più su questo testa a testa che sarebbe stringato a livello storico fra le due squadre, possiamo fare allora un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori in questo giro di convocazioni per le partite di giugno della Nations League, secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt. Siamo al valore di appena 3,55 milioni di euro complessivi per la rosa delle Far Oer, mentre per il Lussemburgo siamo a ben 25,84 milioni complessivi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FAR OER LUSSEMBURGO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Far Oer Lussemburgo non sarà garantita: alcune partite di Nations League vengono trasmesse sulla televisione satellitare o anche in chiaro, ma il programma non è integrale, di conseguenza nessun appuntamento nemmeno in diretta streaming video è previsto per Far Oer Lussemburgo. Per avere le informazioni utili sul match potrete comunque consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) nella sezione sulla Nations League ed eventualmente gli account collegati sui social network.

FAR OER LUSSEMBURGO: OSPITI FAVORITI!

Far Oer Lussemburgo, diretta dall’arbitro irlandese Rob Hennessy presso lo stadio Tórsvøllur di Torshavn, capitale delle Far Oer, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 italiane di questa sera, martedì 7 giugno 2022, per la seconda giornata del girone 1 della Lega C di Nations League. Si annuncia intrigante la diretta di Far Oer Lussemburgo, perché le posizioni di classifica sono opposte e di conseguenza oggi si potrebbe definire in modo già piuttosto preciso il destino di queste due Nazionali – oppure si potrebbero naturalmente rimescolare le carte.

Far Oer e Lussemburgo hanno infatti cominciato in maniera opposta i rispettivi cammini in questa Nations League: le Far Oer hanno incassato una pesante e d’altronde prevedibile sconfitta per 4-0 in Turchia in una partita che era una missione impossibile per loro, oggi il discorso potrebbe essere diverso ma il Lussemburgo è comunque favorito, dopo avere vinto per 0-2 in Lituania, e ora sogna in grande. Oggi scopriremo come si evolveranno i rapporti di forza nella classifica: cosa ci dirà la diretta di Far Oer Lussemburgo?

PROBABILI FORMAZIONI FAR OER LUSSEMBURGO

Diamo naturalmente uno sguardo anche alle probabili formazioni della diretta Far Oer Lussemburgo. I padroni di casa allenati da Hakan Ericson arrivano da una sconfitta pesante, ma come riferimento possiamo citare comunque il modulo 4-2-3-1 con Nielsen in porta; i quattro difensori Rolantsson, Askham, Faero e Davidsen; in mediana ecco la coppia formata da Hansson e Gunnar Vatnhamar; sulla trequarti il terzetto formato da Joensen, Solvi Vatnhamar e Jonsson, infine il centravanti potrebbe essere Johannesen.

Per il Lussemburgo di Luc Holtz il riferimento potrebbe essere il modulo 4-1-4-1, con questi titolari nella partita precedente: Moris in porta; Martins, Chanot, Carlson e Mica Pinto nella difesa a quattro davanti a lui; Martins Pereira nei panni del regista basso davanti alla difesa, poi Thill, Sinani, Barreiro e Borges Sanches qualche metro più avanti, che devono dare anche supporto al centravanti lussemburghese Muratovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Far Oer Lussemburgo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti, il segno 2 è infatti quotato a 2,10, mentre poi si sale già a quota 3,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,55 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincessero i padroni di casa delle Far Oer.

