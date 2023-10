DIRETTA MILANO TREVISO/ Video streaming tv: veneti con Harrison e Bowman! (basket A1, 1 ottobre 2023)

DIRETTA MILANO TREVISO: LA NUOVA NUTRIBULLET

Approfondendo i temi della diretta di Milano Treviso andiamo ora a parlare della nuova NutriBullet: inevitabile che l’accento sia posto sul ritorno di Frank Vitucci, che dopo il ciclo di Brindisi si ripresenta al PalaVerde a distanza di 13 anni. Assistente per una vita, poi anche head coach per un breve periodo, Vitucci in questo periodo lontano da Treviso si è ampiamente fatto le ossa raggiungendo anche ottimi risultati, e ora torna a casa con un bagaglio di esperienza che potrà davvero servire alla NutriBullet per fare il tanto atteso salto di qualità, che significa diventare una squadra che costantemente raggiunga i playoff e possa tornare in Europa.

Dal punto di vista del roster, il ritorno di Vitucci ha portato in dote due firme interessanti: D’Angelo Harrison e Ky Bowman, due alfieri della sua Brindisi con il primo che l’anno scorso è rientrato tardi dovendo recuperare da un grave infortunio ma, se al 100% della condizione, potrà essere il leader di Treviso. Deishuan Booker è stato giocatore da rotazione a Golden State e, come James Young e Terry Allen, ha esperienza in Europa e nelle coppe; tra gli italiani spiccano Alessandro Zanelli e Andrea Mezzanotte, ma poi chiaramente bisognerà vedere se questo roster troverà il giusto amalgama in campo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Treviso sarà trasmessa da DMAX: ancora una volta questo canale, che si trova al numero 52 del televisore e dunque in chiaro per tutti, manderà in onda alcune partite della Serie A1. L’alternativa in questa stagione è rappresentata da DAZN: gli abbonati a questa piattaforma potranno seguire il match in diretta streaming video, attivando il loro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per tutte le informazioni utili sul campionato e le squadre che vi partecipano potrete inoltre consultare liberamente www.legabasket.it, il sito ufficiale della Lega.

MILANO TREVISO: UNA GRANDE CLASSICA!

Milano Treviso è in diretta dal Mediolanum Forum e si gioca alle ore 18:15 di domenica 1 ottobre, valida per la prima giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Una partita classica, che profuma di grande passato; l’Olimpia oggi è ancora la corazzata di un tempo pur avendo dovuto affrontare parecchie peripezie negli anni, ha lo scudetto sul petto avendo vinto il secondo consecutivo ma ha aperto la sua nuova stagione con una sconfitta, quella maturata contro la Virtus Bologna nella semifinale di Supercoppa, una sfida infinita che tornerà a riproporsi.

Treviso invece, dopo gli anni bui del post-Benetton e il ritorno in Serie A1, ha disputato i playoff una sola volta e ha faticato a confermare la Serie A1; chiaramente per la NutriBullet il processo sarà ancora lungo, ma intanto un primo passo per dichiarare le proprie ambizioni è stato fatto in estate con il grande ritorno di Frank Vitucci, uno che questo ambiente lo conosce come le sue tasche. Aspettiamo dunque che la diretta di Milano Treviso prenda il via, intanto proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali della partita.

DIRETTA MILANO TREVISO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Milano Treviso è una grande classica, della quale si potrebbe parlare a lungo andando a scavare nei ricordi passati: c’è un grande ex come Ettore Messina che inizia un’altra stagione sulla panchina dell’Olimpia, e che vuole confermarsi a livello nazionale ma soprattutto fare il grande salto in Eurolega, dopo aver mancato i playoff l’anno scorso le scelte in sede di mercato puntano alla Final Four senza mezzi termini e, in questo senso, l’aggiunta di uno straordinario giocatore come Nikola Mirotic potrebbe essere determinante per aiutare Milano ad arrivarci.

Gli obiettivi di Treviso sono diversi: innanzitutto la salvezza che non può essere data per scontata, ma poi chiaramente il ritorno alla gloria di un tempo, accettando che debba arrivare passo dopo passo e magari con qualche aiuto dall’esterno (da valutare la reale forza degli avversari). In una piazza in cui si è sempre respirato basket e sono stati vinti parecchi trofei è inevitabile che si guardi sempre a riempire la bacheca, anche quando le cose non vanno troppo bene; la NutriBullet dunque sa bene che il percorso sarà lungo ma che il punto di arrivo dovrà essere quello, vedremo come andrà quest’anno…











