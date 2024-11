DIRETTA MILANO MACCABI TEL AVIV: L’OLIMPIA È VIVA!

Con la diretta Milano Maccabi Tel Aviv ci approcciamo alla partita che si gioca alle ore 20:30 di giovedì 21 novembre 2024, siamo all’Unipol Forum per l’undicesima giornata di basket Eurolega 2024-2025, una partita davvero molto importante per l’Olimpia che ultimamente ha mostrato di essere viva e si è rimessa ampiamente in corsa per andare almeno al play in, obiettivo tornato alla portata ma che intanto non potrà essere considerato scontato. Milano arriva dalla vittoria di Belgrado: certamente il Partizan è una squadra in difficoltà ma vincere nel suo caldissimo palazzetto è sempre un’impresa, in più la stessa Olimpia era ferita e dunque il successo può valere doppio.

Peccato che in precedenza la squadra di Ettore Messina avesse subito un’altra incredibile rimonta, arrendendosi al modesto Alba Berlino: guardando il bicchiere mezzo pieno il momento di Milano rimane positivo, il bicchiere mezzo pieno dice che settimana scorsa c’erano tutti i presupposti per una doppia vittoria e invece le cose non sono andate in quel modo. Adesso aspettiamo che la diretta Milano Maccabi Tel Aviv prenda il via, intanto possiamo fare qualche altra considerazione sui temi principali che potrebbero farci compagnia nel corso della serata all’Unipol Forum, come detto davvero molto importante.

MILANO MACCABI TEL AVIV STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre bisogna segnalare che la diretta tv di Milano Maccabi Tel Aviv sarà affidata alla televisione satellitare: quest’anno i canali dedicati all’Eurolega sono meno, questa sera però avremo solo questo impegno da parte delle squadre italiane e dunque la copertura sarà integrale per gli abbonati, che potranno seguire il match anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. La mobilità è un’opzione anche per i clienti della piattaforma DAZN, infine dobbiamo aggiungere come di consueto che sul sito www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili su questa partita e su tutta l’Eurolega 2024-2025.

DIRETTA MILANO MACCABI TEL AVIV: SEGNALI DI RIPRESA

La diretta Milano Maccabi Tel Aviv deve essere sfruttata dall’Olimpia: nelle ultime settimane l’Eurolega di Milano si è improvvisamente rivitalizzata anche grazie al calendario, sono arrivate tre vittorie in quattro partite contro avversarie che stanno facendo fatica e, anche per questo, può aumentare il rammarico per aver perso a Berlino e soprattutto dopo aver avuto un vantaggio in doppia cifra, per non parlare poi di quanto era accaduto contro lo Zalgiris. L’Olimpia insomma ha lasciato per strada qualche occasione di troppo; il suo compito sarà adesso quello di non dover pagare dazio, il che significa cambiare immediatamente passo ed entrare nelle prime dieci in classifica.

Al momento nemmeno il Maccabi Tel Aviv ne fa parte: la squadra israeliana, un tempo una vera e propria corazzata di Eurolega, non riesce ad alzare la testa e ha già perso sul parquet della Virtus Bologna, la sensazione è che proprio il Maccabi possa essere una grande esclusa dalla prossima fase di Eurolega ma ovviamente la stagione è lunga tanto per Milano quanto per gli israeliani, allo stesso modo dunque l’imminente sfida dell’Unipol Forum rappresenta per il Maccabi Tel Aviv un’occasione per risalire la corrente, in caso di vittoria verrebbe agganciata proprio l’Olimpia a quota quattro vittorie (e sette sconfitte).