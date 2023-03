Diretta Real Madrid Milano/ Streaming video tv: crocevia fondamentale (Eurolega)

DIRETTA REAL MADRID MILANO: PER CREDERCI ANCORA!

Real Madrid Milano si gioca in diretta dal Wizink Center, alle ore 20:45 di giovedì 16 marzo: la partita è valida per la 29^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, ed è un crocevia forse fondamentale per un’Olimpia che continua a inseguire i playoff. La recente striscia positiva, quasi inaspettata, ha rimesso in corsa Milano: adesso Ettore Messina ci crede, ma la classifica dice che l’Olimpia (che, attenzione, ha una partita in meno) deve recuperare tre gare rispetto all’ottavo posto attualmente in mano al Maccabi Tel Aviv, tra sé e i playoff ha altre quattro squadre e dunque la strada è dura.

DIRETTA/ Catanzaro Monterosi (risultato 0-0) video streaming tv: errore Biasci!

All’andata Milano aveva perso in maniera beffarda contro il Real Madrid; ora proverà a prendersi una vittoria che darebbe ulteriori speranze di post season, l’Olimpia deve giocare ancora sette gare e dunque può farcela a tagliare un traguardo impensabile fino a poche settimane fa. Dovesse vincere nella diretta di Real Madrid Milano sarebbe un grande colpo; tuttavia staremo a vedere quello che succederà, adesso possiamo sciorinare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita di Eurolega al Wizink Center.

DIRETTA/ Fenerbahce Conegliano (risultato 1-0) video streaming tv: secondo set!

DIRETTA REAL MADRID MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Milano viene trasmessa sui canali della nostra televisione satellitare: il grande basket di Eurolega è sinonimo di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno godere delle immagini di questa partita e ovviamente avere a disposizione il servizio di diretta streaming video, che è garantito dalla stessa emittente e, grazie all’applicazione Sky Go attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, non comporta costi aggiuntivi. Va poi ricordato che le informazioni utili sul match sono reperibili sul sito ufficiale del torneo, che trovate su euroleaguebasketball.net/euroleague: qui avrete il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale, ma anche calendario e classifica di Eurolega.

DIRETTA/ Feyenoord Shakhtar Donetsk streaming video tv: ecco i numeri della partita

DIRETTA REAL MADRID MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Real Madrid Milano. I blancos sono secondi in classifica: hanno recuperato il match di Istanbul contro l’Efes e hanno perso in volata, restando dunque a una sola partita di margine dall’Olympiacos ma con la qualificazione ai playoff ormai fatta. L’Efes rappresenta tra l’altro una delle grandi rivali dell’Olimpia, la squadra che ha vinto le ultime due edizioni di Eurolega e in ciascuna di queste annate non è mai partita benissimo; Milano a dire il vero ha altre avversarie ma la prima è se stessa, perché appunto la corsa di queste settimane ci ha detto che è viva.

L’infortunio (un altro) subito da Shavon Shields è una tegola, ma l’aggiunta di Shabazz Napier e il ritorno di Kevin Pangos possono essere altri fattori che aiutino la squadra di Ettore Messina (che è un ex contro il Real Madrid) a prendersi i playoff di Eurolega per la terza stagione consecutiva; in questo momento bisogna pensare a vincere ogni singola partita, poi si vedrà come le altre squadre risponderanno e se alla fine della regular season l’Olimpia sarà nelle prime otto della classifica. Cominciamo dunque da questa diretta di Real Madrid Milano, delicata e importantissima…











© RIPRODUZIONE RISERVATA