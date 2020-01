Diretta Fenerbahçe Olimpia Milano/ Streaming video: l’Armani in Turchia (Eurolega)

Fenerbahçe Olimpia Milano si gioca alle ore 18:45 di venerdì 24 dicembre, presso la Ulker Sports and Event Hall di Istanbul: va in scena la partita valida per la 21^ giornata di basket Eurolega 2019-2020. Altro impegno ostico per l’Armani Exchange, che arriva da due sconfitte consecutive in altrettante trasferte e adesso gioca ancora fuori casa: scherzi del calendario, ma battere la big turca (cosa già successa all’andata) permetterebbe di guardare con molta più fiducia al doppio impegno al Mediolanum Forum, con gare abbordabili. La squadra di Ettore Messina entra in questa giornata con un vantaggio minimo da confermare per la zona playoff: per la seconda volta nello spazio di 15 giorni si torna a giocare a Istanbul dopo aver perso contro l’Efes capolista, qui invece si affronta una squadra che negli ultimi cinque anni ha sempre centrato la Final Four ma oggi è in calo strutturale. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Fenerbahçe Olimpia Milano, della quale intanto possiamo presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fenerbahçe Olimpia Milano, che non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese; tuttavia l’appuntamento consueto con le partite di Eurolega riguarda la piattaforma Eurosport Player, abbonandovi alla quale avrete l’intera gamma dei match in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.euroleague.net per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori e delle squadre impegnati sul parquet.

DIRETTA FENERBAHCE OLIMPIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Fenerbahçe Olimpia Milano rappresenta come detto la terza trasferta consecutiva per la squadra di Ettore Messina, che fuori casa non ha ancora cambiato passo come dimostrato anche dalla sconfitta di Brescia: in Eurolega se non altro la corsa ai playoff è ancora concreta e con segno positivo, ma Milano ha anche dimostrato di fare fatica contro squadre sulla carta superiori. Le sconfitte contro Efes e Maccabi erano plausibili, ma è anche vero che per il momento l’Olimpia non è ancora riuscita a ruggire contro certe avversarie; lo ha fatto all’andata contro lo stesso Fenerbahçe ma va ricordato che la squadra di Obradovic ha iniziato la sua Eurolega perdendo sette delle prime nove gare, affrontando una crisi profonda che potrebbe clamorosamente escluderla dai quarti di finale. Vedremo allora quello che succederà: sicuramente per Milano vincere significherebbe anche ottenere il definitivo vantaggio nella doppia sfida diretta, e allontanare sensibilmente una rivale per la qualificazione.



