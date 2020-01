Diretta Maccabi Olimpia Milano/ Streaming video: Armani, sfida decisiva in Eurolega

Maccabi Olimpia Milano, che sarà diretta dagli arbitri Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic e Sergio Silva, si gioca alle ore 20:05 italiane di giovedì 16 gennaio: secondo turno settimanale di Eurolega 2019-2020, siamo arrivati alla 20^ giornata che è la terza nel ritorno del girone unico. L’Olimpia va a caccia di riscatto dopo la sconfitta di Istanbul: da mettere in conto visto che l’avversario era l’Efes capolista, ma adesso Ettore Messina affronta un’altra trasferta complicatissima perché il Maccabi, dopo qualche stagione decisamente sotto tono, ha ripreso la sua marcia e, reduce dalla vittoria sul Barcellona, ha agganciato il gruppetto delle terze in classifica. Una vittoria israeliana creerebbe ancor più separazione tra le prime della classe e il resto del gruppo; Milano ha un record positivo entrando in questa giornata (10-9) ma si trova comunque invischiata nell’aspra lotta per le ultime posizioni utili per i playoff. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Maccabi Olimpia Milano: non è decisiva ma comunque molto importante, e allora possiamo intanto valutare alcuni dei temi principali che accompagnano la serata alla Menora Mivtachim Arena mentre aspettiamo la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Maccabi Olimpia Milano non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: Eurosport 2, che segue l’Eurolega, dovrebbe trasmettere un’altra partita e allora l’alternativa rimane quella della piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le gare del torneo in diretta streaming video. Ricordiamo anche che sul sito www.euroleague.net, portale ufficiale della manifestazione, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, la classifica del girone e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA MACCABI OLIMPIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Maccabi Olimpia Milano ci presenta una sfida tosta per l’Armani: in campionato la squadra milanese continua la sua marcia tra alti e bassi e ha appena vinto contro Treviso, in Eurolega il passo è decisamente superiore rispetto agli ultimi anni ma il rischio è che nemmeno questo basti per andare ai playoff. Il livello si è alzato, e per squadre che stanno facendo peggio delle aspettative (su tutte il Fenerbahçe, che però è in ripresa netta) ce ne sono altre che hanno fatto il salto di qualità. Tra queste appunto il Maccabi, altra realtà storica con titoli in bacheca che dall’inserimento del girone unico aveva penato parecchio; quest’anno però la formazione israeliana ha cambiato passo e si è proposta come mina vagante. La vittoria interna contro il Barcellona ha permesso a coach Ioannis Sfairopoulos di portarsi al terzo posto riprendendo proprio i blaugrana e tenendo il passo del Cska Mosca, adesso il Maccabi potrebbe anche staccare la concorrenza e fare in modo (al netto ovviamente degli altri risultati) di formare un primo troncone da cinque squadre lasciando le altre a battagliare per gli ultimi tre posti. Dipende appunto dall’Olimpia, e dal modo in cui approccerà una partita che, naturalmente, fa tornare alla mente quella serie dei quarti di finale che ancora oggi rappresenta l’ultima volta in cui i meneghini sono arrivati alla post season di Eurolega.



