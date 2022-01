DIRETTA/ Fenerbahçe Trento video streaming tv: un grande protagonista in panchina

DIRETTA FENERBAHÇE TRENTO: IL PROTAGONISTA

Come protagonista di Fenerbahçe Trento vogliamo oggi indicare un avversario: possiamo considerare Daniel Castellani, argentino di 61 anni, una sorta di guru del volley mondiale e anche un volto noto per i nostri appassionati. Quando giocava era uno schiacciatore; è però come allenatore che si è fatto notare, vincendo a ripetizione in vari Paesi. Dai campionati argentini a quelli polacchi con Belchatow, fino al Fenerbahçe stesso che ha allenato in tre diversi periodi: Castellani è stato il primo manager a portare alla squadra turca in trofeo internazionale, mettendo in bacheca la Challenge Cup del 2014. In Italia ci era già stato, con Gioia del Colle nel 2001-2002; poi si è seduto sulla panchina di Perugia nel 2015, ma qui ha avuto poca fortuna perché nel dicembre 2015, dopo pochi mesi, è stato esonerato.

Nel nostro Paese però Castellani è conosciuto soprattutto come giocatore: Chieri, Falconara, Bologna, Padova e Prato sono le squadre che lo hanno accolto negli anni Ottanta e primissimi Novanta. Anche qui la sua bacheca non è rimasta vuota: con Bologna ha festeggiato la Coppa Cev, mentre la Challenge Cup l’ha vinta sia con Falconara che con Padova. Oggi, Daniel Castellani proverà a fare lo sgambetto a Trento… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FENERBAHÇE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista una diretta tv di Fenerbahçe Trento: la Champions League di volley maschile è un’esclusiva del portale Discovery Plus, il broadcaster che da qualche mese ha acquisito i diritti per trasmettere parecchie manifestazioni sportive. Anche questa partita sarà dunque riservata ai possessori di un abbonamento alla piattaforma, e ovviamente si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

TRASFERTA TURCA PER LA ITAS

Fenerbahçe Trento, in diretta dalla TVF Burhan Felek Sport Hall di Istanbul, si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 26 gennaio: la partita è valida per la quarta giornata nel gruppo E di volley Champions League 2021-2022. La Itas aspetta ovviamente il match della verità, quello che deve giocare contro Perugia all’inizio di febbraio; intanto però non deve perdere terreno utile nella corsa al primo posto nel girone, che eviterebbe di dover fare calcoli nella classifica delle piazze d’onore, e questo significa battere i turchi con una vittoria piena e possibilmente senza perdere set.

Quello che era successo alla BLM Group Arena oltre un mese fa; Trento infatti ha due vittorie e il ko di Perugia nel girone di Champions League, è reduce dal 3-0 netto firmato su Cannes e con questo passo potrebbe facilmente prendersi davvero la qualificazione anche come seconda, ma è chiaro che l’intenzione sia quella di vincere il gruppo e avere un’avversaria sulla carta più abbordabile nei quarti. La diretta di Fenerbahçe Trento inizia tra poco, mentre aspettiamo possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA FENERBAHÇE TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Fenerbahçe Trento arriva a interrompere dieci giorni di inattività per la Itas: abbiamo visto Trento per l’ultima volta in campionato, dove ha colto un prezioso successo proprio su Perugia, strappando un 3-2 al tie break che è stato utile per confermare il terzo posto in classifica e rimanere a contatto con la Sir Safety e Civitanova, sapendo bene che avere il fattore campo in semifinale e finale playoff potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Intanto il cammino della Itas riparte dalla Champions League, dove l’anno scorso è stata persa la finale.

La squadra di Angelo Lorenzetti naturalmente è molto più competitiva delle due avversarie straniere nel girone, e lo aveva dimostrato anche nel match di andata contro il Fenerbahçe. Peccato che al momento a relegare Trento al secondo posto della classifica sia la sconfitta del Pala Barton; per questo motivo si attende il 10 febbraio per regolare i conti con Perugia, ma intanto la Itas ci dovrà arrivare con il pieno di punti e set disponibili per evitare che una vittoria sia inutile. Non resta allora che mettersi comodi e aspettare che la diretta di Fenerbahçe Trento prenda il via, poi potremo fare le nostre valutazioni anche più ampie…

