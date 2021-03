Diretta Feralpisalò Cesena/ Streaming video tv: recupero con vista playoff (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ CESENA: PARTITA INCERTA!

Feralpisalò Cesena, partita diretta dal signor Marco Acanfora, va in scena alle ore 15:00 di mercoledì 24 marzo: siamo nel recupero della 23^ giornata del girone B in Serie C 2020-2021, una delle gare che i romagnoli erano stati costretti a saltare per il focolaio di Coronavirus esploso nella sua rosa. Un Cesena che, reduce dalla sconfitta di Modena, rischia di perdere il passo giusto per i playoff anche se deve recuperare ben tre match, e dunque potrebbe fare un salto avanti in una classifica nella quale stava facendo molto bene.

La Feralpisalò appare in ripresa dopo qualche uscita poco brillante; domenica ha battuto il Gubbio con il solito gol di Scarsella e ora si vuole lanciare verso un posto nella fase nazionale dei playoff, anche se sarà parecchio complicato. Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Feralpisalò Cesena, mentre aspettiamo che le due squadre giochino possiamo fare qualche valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA FERALPISALÒ CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Cesena non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: tuttavia come sappiamo il sito Eleven Sports fornisce ormai da qualche anno tutte le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video, e dunque potrete seguire anche questa attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, scegliendo se abbonarvi al portale per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ CESENA

In Feralpisalò Cesena Massimo Pavanel potrebbe cambiare qualcosa rispetto a domenica, anche solo per naturale turnover: in questo senso Bacchetti potrebbe agire in mezzo alla difesa mentre Tommaso Ceccarelli è pronto a riprendersi il posto di attaccante al fianco di Miracoli o Guerra, ma potrebbe anche giocare come trequartista. In mezzo al campo saranno confermati Scarsella e Federico Carraro con Hergheligiu che può soffiare la maglia a Gavioli, Bergonzi e Brogni saranno i terzini con De Lucia in porta. Nel Cesena di William Viali avremo il ballottaggio Caturano-Sorrentino per il centravanti, Borello dovrebbe tornare titolare da esterno del tridente (in luogo di Russini, con la conferma di Bortolussi), a centrocampo invece chi proverà a prendersi la maglia sarà Petermann, pronto a sostituire Di Gennaro per posizionarsi tra Collocolo e Steffè. In difesa invece non dovrebbe cambiare molto: Ciofi per Maddaloni come partner centrale di Gonnelli, poi Leonardo Longo e Favale i terzini e Nardi che si occuperà della porta.

