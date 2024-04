Diretta/ Feralpisalò Como (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie B, 20 aprile 2024)

DIRETTA FERALPISALÒ COMO (RISULTATO 0-0): IN CAMPO, SI GIOCA!

Immergiamoci nei numeri e nelle statistiche lavagna della diretta di Feralpisalò Como con uno spunto ai trend delle due squadre nell’ultimo periodo. La squadra sul lago è in striscia positiva da quattro partite, mentre passando alla squadra di casa riesce a segnare nell’ultimo periodo con una densità maggiore nel secondo tempo, passando da un 19% ad un 25%, soprattutto poi nei minuti finali la percentuale si alza a dismisura raggiungendo persino il 29%.

Il Como invece si conferma una squadra che colpisce subito, nei primi venti minuti di gioco infatti riesce a segnare con una percentuale del 20%. Passando alle situazioni di svantaggio, la squadra di casa si fa rimontare nel 15% dei casi mentre il Como nel 12%. Ma è anche vero che questo dato può essere frainteso poiché è una squadra che segna subito e che quindi è più facilmente punibile nel corso dei novanta minuti. (agg. Gianmarco Mannara)

FERALPISALÒ COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta di Feralpisalò Como potrete seguirla da casa vostra, in tv, con un abbonamento Sky sul canale Sky Calcio ed in streaming video su DAZN. Se però siete ancora a pranzo potrete dare una sbirciata alla diretta di Feralpisalò Como in streaming con l’app Sky Go su cellulare o Ipad.

IL TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Feralpisalò Como sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo gli ultimi tre incontri gioco a tra le due formazioni. La prima sfida che vi mostriamo è quella ha giocato il 5 ottobre 2014 con il successo del Como con il risultato di 0-2. Ad andare in rete Simone Ganz e Alessio Cristiani. La seconda partita che vi mostriamo è quella pareggiata il 21 Febbraio 2015, nel corso della ventiseiesima giornata del girone a di Lega Pro.

Vantaggio della formazione ospite con Tantardini; pareggio del Como con l’attaccante Giuseppe Le Noci, con un tiro dagli 11 metri. Dal 2015 al 2023 le due formazioni non si sono più affrontate tornando in campo solamente nella quattordicesima giornata dell’attuale campionato. Como che ha avuto la meglio con il risultato di 2-1, alla luce dei gol realizzati prima da Da Cunha e dopo da Gabrielloni. Quest’ultimo con una rete al novantatreesimo ha deciso il match con una vittoria per la formazione allenata attualmente da Fabregas. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Feralpisalò Como si gioca in diretta oggi, sabato 20 aprile 2024 alle ore 14.00, nella 34° giornata di Serie B. La sconfitta contro il Pisa ha interrotto il momento positivo dei lombardi, che avevano raccolto quattro punti nelle ultime due partite. Nonostante ciò, la squadra di Zaffaroni rimane al penultimo posto, con quattro punti di distacco dalla zona salvezza e non vuole arrendersi fino alla fine, sperando ancora in un posto nei play out.

D’altra parte, i lariani stanno vivendo un momento di forma straordinario. La vittoria contro il Bari ha segnato il loro quarto successo consecutivo, portandoli al secondo posto in classifica con tre punti di vantaggio sulla terza posizione. La promozione è sempre più vicina, ma è necessario continuare a spingere per raggiungere l’obiettivo anche perché alle loro spalle Venezia e Cremonese non mollano: servirà un gran rush finale per ritrovare la massima serie a 21 anni dall’ultima partecipazione.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ COMO

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Como, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per la Feralpisalò, Marco Zaffaroni schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pizzignacco, Bergonzi, Ceppitelli, Martella, Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Letizia, La Mantia, Compagnon. Il Como allenato da Osian Roberts andrà in campo con un 3-5-2 : Saro, Antov, Ravanelli, Ghiglione, Collocolo, Majer, Johnsen, Sernicola, Falletti, Tsdajout.

SCOMMESSE, ECCO LE QUOTE DI FERALPISALÒ COMO

Se gli accaniti scommettitori vorranno fare una puntata sulla diretta Feralpisalò Como, ecco le quote proposte da Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Feralpisalò vale 3.75, il pareggio è quotato a 3.40, mentre la vittoria quasi scontata del Como viene pagato solo 1.95.











