Diretta/ FeralpiSalò Cremonese, video streaming tv: padroni di casa ultimissimi (Serie B, 16 dicembre 2023)

DIRETTA FERALPISALO’ CREMONESE, GRIGIOROSSI IN TRASFERTA

La diretta Feralpisalò Cremonese, in programma sabato 16 dicembre alle ore 14:00, racconta della 17esima giornata di Serie B. I padroni di casa hanno disperato bisogno di punti dato che l’ultima posizione sembra ormai quasi aver fatto mettere le radici ad una Feralpisalò che al momento appare tutto fuorché attrezzata per questo campionato. Le sconfitte con Como, Cittadella e Ternana dell’ultimo periodo raccontano tanto di questa stagione.

La Cremonese invece sta viaggiando a gonfie vele nelle ultime partite e lo dimostrano i risultati. L’ultima sconfitta della squadra infatti risale al 21 ottobre, nella sfida appunto persa contro il Sudtirol di misura. Da lì in poi qualcosa è scattato nella testa dei giocatori che hanno iniziato ad inanellare sette risultati utili consecutivi, sei vittorie e un pareggio, tra cui il successo ai supplementari in Coppa Italia con il Cittadella. ora la Cremo attende la Roma.

DIRETTA FERALPISALO’ CREMONESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Feralpisalò Cremonese sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Feralpisalò Cremonese sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

DIRETTA FERALPISALO’ CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Cremonese vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. Pizzignacco in porta, terzetto difensivo con Bergonzi, Ceppitelli e Bacchetti. A centrocampo, da destra a sinistra, ci saranno Parigini Fiordilino, Zennaro, Balestrero e Martella. In avanti Compagnon e Butic.

Stesso assetto tattico per la Cremonese col 3-5-2 scelto dal tecnico Stroppa. Jungdal tra i pali; pacchetto arretrato composto da Tuia, Ravanelli e Lochoshvili. Gli esterni saranno Sernicola e Zanimacchia mentre al centro Collocolo, Castagnetti e Buonaiuto. Tandem offensivo Vazquez-Coda.

DIRETTA FERALPISALO’ CREMONESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Feralpisalò Cremonese danno favorita la squadra ospite a 1.65. Secondo bet365, la X vale 3.80 mentre l’1 fisso ben 5.50.

I bookmakers non sembrano avere le idee chiare per quanto riguarda i gol segnati in questo match dato che Over 2.5 e Under 2.5 sono rispettivamente a 1.95 e 1.90. Più distinzione tra Gol (1.95) e No Gol, 1.80.











