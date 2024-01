DIRETTA/ Feralpisalò Lecco video streaming tv: un derby con cinque precedenti (Serie B, 27 gennaio 2024)

DIRETTA FERALPISALÒ LECCO: TESTA A TESTA

Tra pochi attimi potremmo immergerci nella diretta di Feralpisalò Lecco, ma prima di farlo immergiamoci nella storia delle due squadre e vediamo se c’è una favorita. Con un totale di cinque incontri, i padroni di casa hanno ottenuto due vittorie, mentre gli ospiti, purtroppo, solamente una. Il bilancio si completa con due pareggi, dimostrando che ogni confronto tra queste squadre è stato caratterizzato da una competitività serrata e da situazioni di equilibrio che hanno reso incerto l’esito delle partite.

Le sfide tra Feralpisalò e Lecco hanno sicuramente contribuito a definire dinamiche e sfumature nella loro rivalità. L’incertezza e l’emozione che accompagnano queste partite rendono ogni incontro una tappa significativa nella storia di Feralpisalò e Lecco, alimentando la passione dei tifosi e alimentando la trama di questa affascinante rivalità calcistica. Basti pensare che nei precedenti match abbiamo anche assistito ad una goleada, sicuramente non sarà cosa da tutti i giorni, ma cosa costa sognare a noi amanti dello sport più bello del mondo? (agg. Gianmarco Mannara)

FERALPISALÒ LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Feralpisalò Lecco sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Feralpisalò Lecco in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

IL DERBY

Feralpisalò Lecco, in diretta sabato 27 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie B. I padroni di casa, attualmente ultimi in classifica insieme allo Spezia, si trovano a meno tre punti dalla zona play out, occupata proprio dai prossimi avversari. Tuttavia, la squadra di Zaffaroni dimostra di essere ancora competitiva e intende giocarsi le proprie carte, considerando i risultati positivi ottenuti nelle ultime cinque partite, durante le quali è riuscita a fermare squadre di prestigio come Venezia e Catanzaro, con i calabresi battuti 3-0 sabato scorso.

Gli ospiti occupano la quart’ultima posizione con 20 punti, distanti solamente un punto dalla salvezza matematica. La squadra di Bonazzoli gode di buone prospettive, soprattutto alla luce dei risultati positivi ottenuti nelle ultime cinque partite, in cui ha dato filo da torcere a formazioni più quotate. In questo inizio di 2024 è arrivata però anche una brusca frenata, con le sconfitte subite sul campo del Catanzaro e nell’ultimo match casalingo contro il Pisa.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ LECCO

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Lecco, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per la Feralpisalò, Marco Zaffaroni schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pizzignacco, Balestrero, Ceppitelli, Martella, Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici, Compagnon, Butic. Risponderà il Lecco allenato da Emiliano Bonazzoli con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Melgrati, Lemmens, Bianconi, Marrone, Lepore, Ionita, Sersanti, Crociata, Di Stefano, Novakovich, Buso.

FERALPISALÒ LECCO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











