DIRETTA/ Lecco Pisa video streaming tv: cosa era successo nell’ultimo incrocio? (Serie B, 20 gennaio 2024)

DIRETTA LECCO PISA: TESTA A TESTA

Il confronto recente prima della diretta di Lecco Pisa è attualmente limitato a una sola partita, e il risultato di quell’incontro è stato a favore dei toscani con un punteggio finale di 1-2. L’incontro è stato particolarmente intenso, culminando con un gol decisivo di Tardini al 92esimo minuto, che ha regalato al Pisa la vittoria. Questa singola partita ha fornito un primo assaggio della dinamica tra le due squadre, con il Pisa che è riuscito a ottenere i tre punti in extremis. Il risultato suggerisce che l’incontro è stato equilibrato e che entrambe le squadre hanno dato il massimo per ottenere un risultato positivo. Va notato che il calcio è uno sport imprevedibile, e un solo incontro potrebbe non essere sufficiente per stabilire completamente il quadro della rivalità tra Lecco e Pisa.

Tuttavia, il fatto che la partita sia stata risolta in extremis potrebbe aggiungere una certa tensione e aspettativa in vista di futuri scontri tra queste squadre. La natura competitiva dell’incontro passato potrebbe riflettersi nella determinazione di entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore nel prosieguo della stagione. Gli appassionati possono quindi aspettarsi ulteriori sfide avvincenti e potenzialmente equilibrate tra Lecco e Pisa in futuro, con la speranza di assistere a partite sempre più combattute e ricche di colpi di scena. (agg. Gianmarco Mannara)

LECCO PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Lecco Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lecco Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Lecco Pisa, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B. La priorità per il Lecco è dimenticare i 5 gol subiti nella pesante sconfitta contro il Catanzaro. Nonostante il vantaggio di 1-2 al termine del primo tempo, la squadra ha subito quattro reti in una seconda frazione da dimenticare, con il Catanzaro che ha dominato l’intera partita. Le contemporanee sconfitte delle squadre coinvolte nella lotta per la retrocessione hanno attenuato l’amarezza di questa sconfitta, ma i ragazzi di mister Bonazzoli sono ora chiamati a un impegno delicato, rappresentante una tappa importante per il proseguo della stagione.

Con 5 punti ottenuti nelle ultime 3 partite e un pari nell’ultima sfida con la Reggiana, il Pisa ha dato nuovo slancio alla sua classifica, portandosi a 3 punti di vantaggio proprio sul Lecco, prossimo avversario. Aquilani ha momentaneamente consolidato la sua panchina, che era a rischio dopo una serie di risultati negativi, e ora guarda con maggiore serenità al futuro. La classifica non è ancora tranquillizzante, e il Pisa ha bisogno di continuare la serie positiva di risultati per uscire definitivamente dalla zona pericolosa. Lo scontro diretto contro il Lecco è una partita chiave, e ottenere almeno un punto dal Rigamonti-Ceppi è essenziale.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO PISA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Pisa, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Emiliano Bonazzoli schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati, Lemmens, Bianconi, Marrone, Lepore, Ionita, Sersanti, Crociata, Di Stefano, Novakovich, Buso. Risponderà il Pisa allenato da Alberto Aquilani con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Nicolas, Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves, Marin, Nagy, Tramoni, Valoti, Mlakar, Moreo.

LECCO PISA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.

