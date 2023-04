DIRETTA/ Feralpisalò Pro Sesto video streaming tv: bresciani ok nei precedenti

DIRETTA FERALPISALÒ PRO SESTO: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Feralpisalò Pro Sesto soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono cinque le partite disputate tra le due formazioni lombarde, tutte in Serie C: il bilancio sorride alla formazione di casa. Andiamo a conoscere lo score: 2 vittorie per la Feralpisalò e 3 pareggi, con la Pro Sesto a secco.

Il primo confronto tra le due squadre è datato 10 ottobre 2009: vittoria esterna della Feralpisalò per 0-1. Nella gara di ritorno un pareggio a reti bianche. Poi andiamo alla stagione 2021/2022: pareggio per 1-1 nella gara d’andata con l’autorete di Giubilato e il gol di Capogna, nella gara di ritorno vittoria della Feralpisalò per 0-1 grazie a Balestrero. Infine, la sfida della gara d’andata di questo campionato finita con un pari per 0-0. (Aggiornamento di MB)

FERALPISALÒ PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa ultima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in diretta saranno comunque visibili su Sky Sport sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Feralpisalò Pro Sesto sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OSPITI IN CERCA DI PUNTI IMPORTANTI!

Feralpisalò Pro Sesto, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Lino Turina di Salò, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. Appuntamento importante per i sestesi che puntano a piazzarsi sul podio del girone A in vista dei play off. Pro Sesto a -1 dal Lecco secondo ma anche a +1 sul Pordenone quarto e a +2 sul Vicenza quinto, con l’ultima sconfitta casalinga contro la Pergolettese che ha senz’altro complicato i piani di fine stagione.

La Feralpisalò ha già vissuto la sua festa promozione, primo storico approdo in Serie B nella storia per i bresciani che nell’ultima sfida contro il Novara hanno perso risentendo forse un po’ del clima rilassato, con la mente ora rivolta alla Supercoppa di Serie C da giocare contro Reggiana e Catanzaro. All’andata pari a reti bianche a Sesto San Giovanni tra le due squadre, pari 1-1 nell’ultimo precedente disputato in casa della Feralpisalò il 3 ottobre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Lino Turina di Salò. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pizzignacco; Bacchetti, Di Gennaro, Legati; Salines, Zennaro, Palazzi, Panico; Siligardi; Pittarello, Guerra. Risponderà la Pro Sesto allenata da Matteo Andreoletti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Del Frate; Suagher, Marsupio, Toninelli; Capelli, Gattoni, Corradi, Bianco; Radaelli, D’Amico, Sgarbi.

FERALPISALÒ PRO SESTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Pro Sesto, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l'eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











