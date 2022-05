Diretta FeralpiSalò Reggiana/ Streaming video tv: debutto emiliano (Serie C)

DIRETTA FERALPISALÒ REGGIANAPARTITA COMBATTUTA!

FeralpiSalò Reggiana, in diretta dallo stadio Lina Turina di Salò, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, martedì 17 maggio 2022, per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Con la diretta di FeralpiSalò Reggiana finalmente entra nei playoff anche la squadra emiliana, che è stata una delle grandi protagoniste di tutta la stagione ma ha perso la lunghissima volata contro il Modena per il primo posto nel girone B e la promozione diretta: le seconde di stagione regolare entrano in scena solamente adesso, sicuramente riposate ma forse avendo perso un po’ il ritmo partita e, in casi come quelli della Reggiana, dovendo superare la delusione di non avere conquistato la promozione subito, esponendosi a tutti i rischi dei playoff, con un solo posto ancora in palio per la Serie B.

La FeralpiSalò dal canto suo è stata protagonista di un eccellente campionato, perché la squadra bresciana aveva chiuso al terzo posto la stagione regolare nel girone A e di conseguenza è stata esentata da entrambi i turni dei playoff del girone, facendo il proprio esordio nella fase nazionale contro il Pescara, eliminato con la vittoria per 2-1 a Salò dopo un pirotecnico pareggio per 3-3 in Abruzzo. FeralpiSalò dunque da non sottovalutare, anche se la Reggiana è la favorita sulla carta: cosa ci dirà l’andata di FeralpiSalò Reggiana?

DIRETTA FERALPISALÒ REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di FeralpiSalò Reggiana sarà garantita in pay-per-view sul canale satellitare Sky Sport 253, che va ad aggiungersi alla diretta streaming video, che come sempre per le partite di Serie C (compresi naturalmente i playoff) sarà offerta dalla piattaforma ElevenSports tramite abbonamento oppure acquistando in pay-per-view l’evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ REGGIANA

Scopriamo adesso insieme le probabili formazioni di FeralpiSalò Reggiana. I padroni di casa di Stefano Vecchi potrebbero scendere in campo secondo il modulo 4-3-1-2: Liverani in porta; Bergonzi, Pisano, Bacchetti e Corrado nella difesa a quattro; Hergheligiu, Carraro e Balestrero a centrocampo; il trequartista Siligardi e i due attaccanti Miracoli e Guerra infine nel reparto offensivo della FeralpiSalò. La Reggiana allenata da Aimo Diana dovrebbe invece rispondere con il modulo 3-5-2 e questi possibili titolari: Venturi in porta; i tre difensori Cauz, Rozzio e Cremonesi; il folto centrocampo a cinque con Libutti, Rossi, Cigarini, Sciaudone e Contessa; infine la coppia d’attacco emiliana formata da Zamparo e Lanini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su FeralpiSalò Reggiana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti per la vittoria, anche se di pochissimo, gli ospiti: il segno 2 infatti è quotato a 2,65, mentre poi si sale a quota 2,95 in caso di pareggio (naturalmente segno X) oppure a 2,80 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fosse la FeralpiSalò a vincere.











