Diretta/ Teramo Reggiana streaming video tv: Diana coltiva il sogno B (Serie C)

DIRETTA TERAMO REGGIANA: OSPITI FAVORITI!

Teramo Reggiana, in diretta sabato 23 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Gaetano Bonolis di Teramo sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. Quella che prenderà il via tra poco sarà una delle gare di cartello di questo turno: se i padroni di casa non hanno più nulla da chiedere al campionato, forti della salvezza già raggiunta, gli amaranto sono in piena lotta per il primo posto.

DIRETTA/ Reggiana Entella (risultato finale 1-0): Rosafio regala una speranza

Il Teramo è situato al quindicesimo posto con 42 punti, a +6 dalla zona playout e dunque matematicamente salvo. Nell’ultimo turno i biancorossi sono stati sconfitti per 2-1 dall’Ancona-Matelica. La Reggiana, invece, è situata al secondo posto con 83 punti, a -2 dal Modena capolista. Servirà una vittoria, dunque, ma anche il ko dei canarini per poter festeggiare la promozione diretta in Serie B. Nell’ultimo turno gli emiliani si sono imposti per 1-0 sulla Virtus Entella, gol decisivo del solito Rosafio.

DIRETTA/ Ancona Matelica Teramo (risultato finale 2-1): prezioso successo marchigiano

DIRETTA TERAMO REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Teramo Reggiana sarà tra quelle disponibili su Sky Sport per questa giornata di campionato: la televisione satellitare consentirà la visione del match al canale Sky Sport 251, senza dimenticare la possibilità di guardare l’evento in streaming grazie a SkyGo. Non dimentichiamo l’alternativa fornita da Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Fermana Reggiana (risultato finale 1-2): Zamparo e Cremonesi!

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO REGGIANA

È arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Teramo Reggiana che prenderà il via tra pochissimi minuti. Iniziamo la nostra analisi con i padroni di casa, che riproporranno l’ormai consueto 3-4-3. In porta ci sarà Perrucchini, davanti a lui Soprano, Codromaz e Pinto. Arrigoni e Fiorani agiranno davanti alla difesa, con Lombardo e Hadziosmanovic sulle corsie laterali. In attacco fiducia a Bernardotto, affiancato da D’Andrea e Rosso. Passiamo adesso alla compagine ospite, mister Diana punterà sul solito 3-5-2. Tra i pali Venturi, pacchetto arretrato composto da Cremonesi, Rozzio e Cauz. In cabina di regia l’esperienza e la qualità di Cigarini, con Rossi e Sciaudone mezzali. Libutti e Contessa sulle fasce, mentre in attacco l’ex Juventus Lanini sosterrà bomber Zamparo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers non hanno dubbi: ospiti nettamente favoriti per la vittoria. Le quote per le scommesse della diretta Teramo Reggiana pendono dalla parte della formazione allenata da Diana. Prendiamo come riferimento le quotazioni degli analisti di Eurobet: l’1 è dato a 4,85, il pareggio è dato a 3,85, mentre il 2 è dato a 1,55. Previsto grande spettacolo, come confermato dalle quote di Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 2,25 e 1,55. Quote simili per quanto concerne No Gol e Gol, rispettivamente a 1,60 e 2,15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA