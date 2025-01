DIRETTA FERALPISALÒ RENATE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Quella che andremo a commentare tra poco è la diretta di Feralpisalò Renate, ma prima di immergerci in questa sfida andiamo a vedere le statistiche di questo match in maniera tale da capire che tipo di partita potrebbe attenderci. In questo modo potremmo anche capire cosa aspettarci per quanto riguarda i trend delle due squadre. Abbiamo di fronte due team molto difensivi, abbiamo infatti due blocchi molto bassi con una media distanza dalla porta di 21 metri per la Feralpisalò e di 22 invece per il Renate. Abbiamo poi una media dello 0,6 per quanto riguarda i gol subiti dalla formazione di casa, mentre invece il Renate ha una media dello 0,7.

Si affrontano dunque la seconda difesa e la quarta del campionato, tutto farebbe presagire ad un incontro che si potrebbe concludere con uno scialbo 0-0, ma andrà a finire cosi? Noi crediamo di si ma aspettiamoci qualche sorpresa visto che la matematica non è sempre una scienza esatta quando si gioca a pallone, passiamo adesso al commento live della diretta di Feralpisalò Renate. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FERALPISALÒ RENATE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Feralpisalò Renate sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti della Serie C, sabato 4 gennaio 2025 alle ore 17:30. Gli utenti potranno guardare la sfida tramite abbonamento e anche in streaming, disponibile su tutti i dispositivi principali, inclusi smartphone, tablet e smart TV.

TESTA A TESTA

Ormai la diretta di Feralpisalò Renate è un classico della Serie C, infatti è proprio la situazione ideale per metterci a vedere i precedenti tra i due team e capire chi tra queste due formazioni potrebbe avere la meglio alla fine dei prossimi novanta minuti. Per cominciare iniziamo con il dire che abbiamo 13 partite prima di quella che andremo a commentare, quindi quasi sette stagioni in cui le due squadre si affrontano in questo campionato.

Abbiamo sette vittorie per il Renate che potrebbe essere considerata la bestia nera della Feralpisalò, visto che poi i risultati positivi di questa ultima sono tre pareggi e tre vittorie. Sarà molto interessante quindi capire se oggi la Feralpisalò potrà interrompere la striscia negativa o meno, dopotutto anche nell’ultima partita il Renate è riuscito ad imporsi per 1-0. Andrà cosi anche oggi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento dove analizzeremo insieme le statistiche della diretta di Feralpisalò Renate. (agg. Gianmarco Mannara)

SCONTRO AL VERTICE

Con Padova e Vicenza ormai in fuga, rimane per gli altri contenti il terzo posto del girone A della Serie C, che consentirebbe un accesso diretto agli ottavi di finale dei playoff. Attualmente quel posto è occupato dalla Feralpisalò, prima delle “altre” con 36 punti, ma ad insidiarla a sole due lunghezze di distanza c’è il Renate quinto a quota 34 punti. Le due squadre si affronteranno nella prima partita del nuovo anno sabato 4 gennaio alle ore 17:30 con la diretta Feralpisalò Renate.

Una sfida che può valere tanto al Lino Turina di Salò, che vede contrapposte due squadre in formissima. Infatti, se il Renate ha totalizzato 13 punti nelle ultime cinque partite, più di tutti nel girone A a parimerito con Albinoleffe e Padova; c’è anche da dire che il Turina per i gardesani è stato quest’anno un autentico fortino, dove i padroni di casa hanno lasciato per strada appena sei punti e quattro gol. All’andata la spuntò il Renate per 1-0 con gol di Di Nolfo, chissà che si possa così riaprire la lotta per il terzo posto.

FERALPISALÒ RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Feralpisalò, con un 3-4-2-1, avrà Rinaldi in porta, con Pilati, Pasini e A. Rizzo a formare la difesa. A centrocampo, Pietrelli, Zennaro, Balestrero e Boci, mentre Cavuoti e Di Molfetta agiranno come trequartisti dietro l’unica punta Dubickas.