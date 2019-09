DIRETTA/ Feralpisalò Rimini (risultato 1-1) streaming video e tv: pari di Caracciolo

DIRETTA FERALPISALO’ RIMINI (1-1): PARI DI CARACCIOLO, INTERVALLO

Siamo giunti all’intervallo della diretta di FeralpiSalò Rimini col risultato che è di 1-1. Alla rete di Scappi al minuto 39 è arrivato il pareggio due giri d’orologio più tardi dell’airone Caracciolo. Al minuto 21 Gerardi controlla palla al limite dell’area di rigore, scambia con Zamparo che però gliela mette un po’ troppo lunga. Al 27esimo Zamparo la mette dentro da sinistra con un difensore avversario che è bravo a chiudere in calcio d’angolo. Al minuto 32 poi Carraro calcia da appena fuori l’area di rigore con Scotti che è bravo ad allungarsi e a respingere il tiro. Al 35mo Caracciolo fa sponda a Maiorino che viene chiuso. Al 39mo calcio d’angolo per gli ospiti con Palma che calcia dentro su angolo e di tacco Scappi fa una rete da ricordare. Passano appena due minuti e Caracciolo pareggia con un bel colpo di testa Vedremo cosa accadrà nella ripresa. (agg. di Matteo Fantozzi)

MAIORINO CHE BOTTA!

La diretta di FeralpiSalò Rimini è sul risultato di 0-0 giunti alla metà della prima frazione di gioco. Pronti via al terzo minuto Zambelli mette una bella palla dentro dalla destra, trovando la respinta della difesa ospite. Al sesto Guidetti riesce ad arrivare sul fono servito bene nello spazio di Maiorino, la palla per Caracciolo però viene deviata da Scotti. All’ottavo cross di Contessa molto interessante, ma che Caracciolo non raggiunge perché troppo alto. Al quattordiscesimo Maiorino lascia partire una botta incredibile, una punizione che termina di poco al lato. Al diciassettesimo Zamparino è bravo a involarsi verso la porta avversaria, l’arbitro però lo ferma per fuorigioco. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali: FERALPISALÒ: 22 De Lucia, 4 Giani, 8 Magnino, 9 Caracciolo, 10 Cecarelli, 11 Contessa, 13 Legati, 21 Carraro, 27 Guidetti, 30 Maiorino, 31 Zambelli. A disp.: 1 Liverani, 12 Spezia, 3 Mordini, 5 Rinaldi, 6 Travaglini, 14 Altare, 18 Pesce, 19 Bertoli, 20 Mauri, 23 Libera, 28 Miceli, 29 stanco. All. Zenoni. RIMINI: 1 Scotti, 2 Finizio, 5 Ferrani, 6 Van Ransbeeck, 7 V. Nava, 9 Zamparo, 10 Candido, 20 Gerardi, 23 Silvestro, 25 Scappi. A disp.: 12 Santopadre, 28 Sala, 3 Picascia, 4 Boccaccini, 13 Oliana, 14 Cigliano, 16 Angelini, 18 Petrovic, 19 Ventola, 26 Pari, 27 Bellante, 30 Montanari. All. Cioffi. (agg. di Matteo Fantozzi)

SI COMINCIA!

Eccoci finalmente al via della partita del Turina, FeralpiSalò Rimini: con quattro gol subiti e una differenza reti che registra un dato pesante (-3), la retroguardia della FeralpiSalò è la peggiore al momento del girone B di Serie C in coabitazione con il Cesena. L’unico gol segnato dalla squadra bresciana non può far dormire sogni tranquilli ai suoi tifosi, che alla prima partita casalinga della stagione si aspettano un pronto riscatto. Il campionato del Rimini è invece iniziato con una vittoria. Bene l’attacco, a segno due volte, mentre la difesa ha subito un gol nell’arco dei primi 90 minuti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Feralpisalò Rimini, domenica 1 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv né sui canali in chiaro né su quelli in pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà la possibilità di seguire la partita in esclusiva collegandosi in diretta streaming video via internet sul portale Elevensports.it tramite smart tv oppure pc, oppure scaricando l’applicazione tramite smartphone o tablet.

LE DICHIARAZIONI

Manca sempre meno al fischio d’inizio della diretta tra Feralpisalò e Rimini, sfida per la seconda giornata del campionato della Serie C, ma in casa dei romagnoli è ancora vivo il ricordo dell’ottimo esordio nel girone B contro l’Imolese di settimana scorsa. Allora poi era stato il giocatore del Rimini Luca Zamparo ad analizzare compitamente il 2-1 registrato solo lo scorso fine settimana: “È andata bene, abbiamo giocato molto bene nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo rischiato un po’ troppo. Ma durante l’anno, quando le gambe andranno meglio, avremo più ritmo anche nei secondi tempi. Bisogna stare attenti perché le partite si riaprono, lo abbiamo visto con l’Imolese, e rischi di non fare punti: anche se all’intervallo vai avanti di due gol, devi confermarti nei restanti 45′ “. (agg Michela Colombo)

I TESTA A TESTA

Verso la diretta di FeralpiSalò Rimini, bisogna osservare che questa partita di Serie C vanta appena due precedenti in partite ufficiali. Non dobbiamo tornare molto indietro, perché si tratta delle due partite fra i bresciani e i romagnoli nello scorso campionato di Serie C 2018-2019, quando FeralpiSalò e Rimini erano entrambe inserite nel girone B, proprio come oggi. I numeri parlano molto chiaro, dal momento che la FeralpiSalò aveva conquistato la vittoria in entrambe le occasioni. Nella partita d’andata, giocata proprio a Salò mercoledì 17 ottobre 2018, i padroni di casa della Feralpi si erano imposti per 2-0 grazie ai gol segnati da Mattia Marchi al 38’ minuto e da Simone Pesce al 92’. Doppio vantaggio anche martedì 12 febbraio 2019 a Rimini, quando i padroni di casa furono sconfitti per 1-3. Successe tutto nel secondo tempo: scatto della FeralpiSalò con i gol di Pasquale Maiorino e Andrea Caracciolo, reazione del Rimini con la rete di Antonio Palma, infine fu Mattia Marchi a suggellare il colpaccio bresciano con il gol del definitivo 1-3. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Feralpisalò Rimini, che verrà diretta dal signor Davide Moriconi, va in scena domenica 1 settembre alle ore 15.00 presso lo stadio Turina di Salò, sarà una delle sfide in programma nella seconda giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Inaspettatamente rispetto a quelle che erano le aspettative di inizio stagione, la Feralpisalò è caduta in maniera fragorosa nella prima giornata di campionato, incassando un pesante 4-1 in casa del Reggio Audace, riuscendo solo ad accorciare le distanze con Giani. Un risultato che ha smentito una buona partenza nel precampionato, con i Leoni del Garda che erano riusciti a superare due turni di Coppa Italia battendo Adriese e Pordenone e arrendendosi solo al cospetto di una formazione di Serie A, la Spal. Il Rimini invece dopo aver mantenuto la categoria per il rotto della cuffia è ripartito di slancio battendo 2-1 la rivelazione della scorsa stagione, l’Imolese, che si è dovuta arrendere ai gol di Palma e Zamparo. Un ottimo risultato dopo le due sconfitte subite dai riminesi in Coppa Italia di Serie C contro Cesena e Vis Pesaro.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ RIMINI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Feralpisalò Rimini, presso lo stadio Turina di Salò, nella seconda giornata del campionato di Serie C nel girone B. La Feralpisalò allenata da Zenoni schiererà un 3-5-2: De Lucia; Legati, Rinaldi, Giani; Zambelli, Carraro, Guidetti, Pesce, Contessa; Caracciolo, Ceccarelli. 3-5-2 per il Rimini di Cioffi che risponderà con questo schieramento: Scotti, Finizio, Boccaccini, Van Ransbeeck, V. Nava, Zamparo, Candido, Gerardi, Palma, Silvestro, Scappi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Leoni del Garda favoriti per la vittoria interna contro i romagnoli. Il successo interno della Feralpisalò viene quotato 1.75, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.35 mentre la vittoria esterna del Rimini viene offerta a una quota di 4.50. Per quanto concerne i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota è fissata a 1.70, per l’over 2.5 a 2.00.



