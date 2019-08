Diretta Rimini Imolese/ Streaming video tv: derby sulla Via Emilia (Serie C)

Rimini Imolese, in diretta dallo stadio Romeo Neri della città romagnola, è il derby dell’Emilia-Romagna in programma alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 25 agosto 2019. La partita sarà valida per la prima giornata del girone B del campionato di Serie C 2019-2020, sicuramente Rimini Imolese ci proporrà subito diversi temi d’interesse. I romagnoli non hanno cominciato molto bene la nuova stagione, perché in Coppa Italia di Serie C sono stati eliminati con due sconfitte in altrettante partite disputate, in casa con il Cesena e poi sul campo della Vis Pesaro. Nonostante il fattore campo avverso ecco dunque che i riflettori saranno puntati soprattutto sull’Imolese, già eccellente protagonista dello scorso campionato, che ha fatto molto bene nella Coppa Italia maggiore eliminando Sambenedettese e Juve Stabia prima di fermarsi solo nel terzo turno al cospetto di una squadra di Serie A come il Genoa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Rimini Imolese non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI IMOLESE

Vediamo ora che cosa ci possono indicare le probabili formazioni attese per Rimini Imolese. I padroni di casa di mister Renato Cioffi potrebbero ripartire dal seguente 3-5-2 visto contro la Vis Pesaro: Scotti; Boccaccini, Ferrani, V.Nava; Finizio, Candido, Scappi, Palma, Picascia; Gerardi, Zamparo. Per l’Imolese di Federico Coppitelli possiamo invece ricordare la formazione titolare schierata nella grande sfida di Coppa Italia con il Genoa. A Chiavari avevamo visto un modulo 4-3-1-2 con questi titolari: Rossi; Garattoni, Boccardi, Carini, Valeau; Marcucci, Tentoni, Provenzano; Maniero; Latte Lath, Vuthaj.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Rimini Imolese. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai indicano un buon equilibrio, con leggero favore per i padroni di casa. Il segno 1 infatti è quotato a 2,35, si sale poi a 3,00 volte la posta in palio con il segno 2 ed infine è di pochissimo più alta la quotazione per il segno X, che varrebbe 3,05 volte la posta in palio su questo derby.



© RIPRODUZIONE RISERVATA