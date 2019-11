Diretta Fermana Cesena/ Streaming video tv: sfida già delicata (Serie C)

Fermana Cesena, diretta dall’arbitro Francesco Cosso della sezione Aia di Reggio Calabria oggi pomeriggio, domenica 3 novembre 2019 alle ore 17.30, si gioca presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo per la tredicesima giornata del campionato nazionale di serie C girone B. Fermana Cesena si presenta come una gara tra due formazioni che non hanno iniziato benissimo questa nuova stagione calcistica, tant’è che si trovano a battagliare per evitare la pericolosa zona play-out, appaiate in quindicesima posizione con 12 punti conquistati in altrettante gare. Focalizzando l’attenzione su questo primo scorcio di stagione in casa la Fermana è stata sin qui a dir poco disastrosa con soli 4 punti conquistati sui 18 messi a disposizione mentre il Cesena è alle prese con una sorta di mal di trasferta dato che ha realizzato soltanto 5 punti con sole 6 reti all’attivo. Segnali positivi sono comunque giunti nella scorsa giornata, con la Fermana che ha vinto sul campo del Rimini mentre il Cesena ha pareggiato sul campo del Ravenna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Cesena non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA CESENA

Parliamo adesso delle probabili formazioni di Fermana Cesena. La Fermana dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con il proprio consueto schieramento ossia con un molto coperto 3-5-2. A difendere la porta della formazione di casa ci sarà ovviamente Ginestra con una difesa a tre che dovrebbe prevedere dal primo minuto Clemente sul centro destra, Scrosta nel mezzo e Sarzi sul centro sinistra. Titolare della corsia destra dovrebbe essere Lotti con Maurizi dall’altro lato mentre ad imbastire le trame di gioco sarà compito di Urbinati con ai lati Misin e Giandonato. In avanti la coppia offensiva dovrebbe essere composta da Lupoli e D’Angelo. Il Cesena dovrebbe rispondere con l’ormai oleato 3-4-3 con Agliardi tra i pali, sulla linea difensiva Ciofi sul centro destra, Ricci a fungere da riferimento centrale e Sabato sul centro sinistra. In mediana Rosaia ad ulteriore copertura con De Feudis, Cappellini sulla corsia destra e Valeri su quella mancina. In avanti tridente ben assortito con Sarao, Butic e Zerbin.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le principali agenzie di scommesse vi è una certa indecisione per quanto concerne il favorito di Fermana Cesena, il che si riflette in maniera inequivocabile sulle quote. SNAI ha fissato una quota pari a 2,55 nel caso della vittoria della Fermana che si innalza lievemente in caso di pareggio sino a 2,90 mentre per una possibile affermazione esterno della formazione Cesena la quota è di 2,85.



