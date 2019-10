Diretta Rimini Fermana/ Streaming video tv: chi scaccerà la crisi? (Serie C)

Diretta Rimini Fermana, match in programma per la dodicesima giornata del gruppo B della Serie C 2019/2020. Calcio d’inizio alle ore 17:30 tra due delle formazioni che hanno necessità di iniziare a macinare punti se puntano a militare ancora se vogliono evitare di ritrovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere. In particolar modo il Rimini sembra essere la formazione favorita per la vittoria dato che nelle recenti gare è riuscito a strappare tre pareggi, per quanto questa serie di risultati non sia stata particolarmente apprezzata dalla tifoseria.

RIMINI FERMANA, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA E LE QUOTE

La diretta Rimini Fermana può essere seguita in streaming a partire dalle 17:30 sul sito di Eleven Sports per gli abbonati, ma permane la possibilità anche di acquistare il singolo evento. Per i bookmakers l’esito più probabile della sfida è quello che vede un successo dei padroni di casa: il segno 1 è pagato 2.20, occhio anche al segno “X” a 3.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI FERMANA

Le due sconfitte precedenti sembra abbiano motivato la squadra e soprattutto abbiano permesso all’allenatore di trovare una momentanea soluzione per riuscire a evitare ulteriori pesanti ko come quelli che hanno portato la formazione a dover correre ai ripari. Visti i recenti risultati il Rimini dovrebbe confermare questo undici: Scotti; Finizio, Nava, Ferrani, Oliana; Palma, Van Rasbeeck, Cigliano, Candido, Picascia, Ventola.

Per quanto riguarda la Fermana la situazione non è poi tanto diversa dati i risultati poco incoraggianti degli ultimi tempi. In particolare occorre sottolineare come la formazione ospite abbia alternato sconfitte e pareggi senza mai riuscire a vincere in nessuna delle ultime 5 gare. La Fermana dovrebbe dunque presentarsi in campo con Gemello; Iotti, Comotto, Scrosta, Sperotto; Urbinati, Persia, D’Angelo; Bacio Terracino, Maistrello e Liquori.



