Diretta Fermana Feralpisalò/ Streaming video tv: bresciani per il riscatto (Serie C)

Fermana Feralpisalò, partita diretta dal signor Federico Longo, si gioca alle ore 15:00 di domenica 8 settembre ed è una delle gare che fanno parte della terza giornata nel girone B della Serie C 2019-2020. I marchigiani hanno aperto la loro stagione con una bella vittoria interna contro il Ravenna, ma poi sono caduti male sul campo del Vicenza; per arrivare ai playoff, il loro obiettivo per ripetere quanto fatto nella scorsa stagione, avranno soprattutto bisogno di trovare ritmo esterno senza sbagliare tra le mura amiche. La Feralpisalò è ancora una delle candidate alla promozione, l’anno scorso avvicinata non poco; tuttavia dopo due giornate i Leoni del Garda hanno un solo punto, che peraltro è arrivato in casa contro il Rimini. Deludente e netta la sconfitta incassata dal Reggio Audace; Damiano Zenoni deve immediatamente provare a cambiare passo per evitare un campionato nella parte bassa della classifica, qualunque risultato non contempli la post season da queste parti sarebbe deludente. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, valutando nel dettaglio le probabili formazioni di Fermana Feralpisalò.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA FERALPISALO’

Flavio Destro pensa alla conferma del 4-3-3 per Fermana Feralpisalò: in porta Palombo, davanti a lui si potrebbero disporre nuovamente capitan Comotto e Scrosta con due terzini che saranno Manetta e Sperotto. A centrocampo dunque un playmaker basso, Isacco, e due mezzali che possono essere Mantini e Urbinati favoriti sulla concorrenza; Cognigni si gioca il posto da prima punta con Molinari, mentre sugli esterni l’allenatore dovrebbe confermare la fiducia a Petrucci e Bacio Terracino. Può cambiare la Feralpisalò, sempre con l’albero di Natale ma eventualmente con Mattia Mauri schierato alle spalle di Andrea Caracciolo insieme a uno tra Ceccareli e Maiorino; a centrocampo invece cerca spazio Hergheligiu che può sostituire Guidetti o Magnino mentre come regista basso dovrebbe agire ancora una volta Carraro. In difesa Legati e Giani giocheranno centralmente, con Zambelli e Contessa da terzini e il veterano De Lucia che difenderà la porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Fermana Feralpisalò indicano nella squadra ospite la favorita per la vittoria: il segno 2 che regola la sua vittoria vale infatti 2,45 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo ad un valore di 3,00 volte la puntata per il successo interno, per il quale dovrete scommettere sul segno 1. L’eventualità del pareggio è identificata dal segno X, e in questo caso andreste a vincere un corrispettivo di 2,95 volte la cifra investita.



