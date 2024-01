Kyle Walker, l’incredibile doppia vita del calciatore/ Ha portato avanti per anni due famiglie diverse

Kyle Walker è in queste ore al centro di un caso di gossip che ha del clamoroso: il difensore del Manchester City è stato infatti scoperto avere due famiglie, quindi due diverse compagne, con annessi cinque figli e uno in arrivo, il tutto in gran segreto. A sottolineare la vicenda, come riferisce Fanpage, è il tabloid britannico Sun, che scrive: “In campo è noto per il ritmo, la forza e la visione, ma fuori è cieco come un pipistrello”, parole dell’amante Lauryn Goodman, da cui il calciatore ha avuto due figli. La sua moglie “ufficiale” è invece Annie Kilner, sposata nel 2021, e madre degli altri suoi tre figli, in attesa poi di un quarto.

Lauryn sapeva “dell’altra donna”, e stanca di vivere in questo stato ha deciso di spiegare tutto alla stampa: “Continuavo a dire a Kyle ‘Devi dirglielo’. Se tutti sapessero in che situazione si trovano potrebbero fare le proprie scelte da adulti nella vita”, ha raccontato la donna. In ballo anche i documenti riguardanti il riconoscimento dei suoi due figli: “C’erano udienze in arrivo riguardo a nostra figlia – ha proseguito l’amante di Kyle Walker – c’erano documenti che volavano in giro e si erano svolti incontri legali e Annie aveva bisogno di sapere la verità prima che qualcosa diventasse pubblico”.

KYLE WALKER, L’INCREDIBILE DOPPIA VITA DEL CALCIATORE: LA RIVELAZIONE DURANTE IL BOXING DAY

Lo scorso 26 dicembre 2023, durante il Boxing Day, il giocatore era sceso in campo contro l’Everton mentre Lauryn ha avuto il coraggio di chiamare la moglie dello stesso, spifferandole tutto. “Continuava a chiedere prove, quindi le ho mostrato il test del DNA”, ha proseguito. Alla fine Annie si è convinta della veridicità delle informazioni e che il marito avesse una seconda famiglia segreta; un vero e proprio danno oltre la beffa aggiunge Fanpage, visto che sembra che in molti sapevano di questa doppia vita del calciatore.

“Non ero un segreto per i suoi compagni di squadra dell’Inghilterra: venivano al telefono quando mi chiamava su FaceTime”. La moglie del difensore dei Citizens ha chiesto subito il divorzio, e a nulla pare siano servite le scuse di Walker: si prospetta un contenzioso economico davvero doloroso per il giocatore e nel contempo un “processo mediatico” davanti a tutta l’Inghilterra.











