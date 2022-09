Diretta Fermana Gubbio/ Streaming video tv: sfida equilibrata (Serie C)

DIRETTA FERMANA GUBBIO: UMBRI FAVORITI!

La diretta di Fermana Gubbio andrà in scena domenica 11 settembre a partire dalle ore 14.30 allo Stadio Bruno Recchioni. Le due squadre arrivano a questa stagione da due prospettive opposte. I Canarini infatti lo scorso anno hanno hanno rischiato grosso, ottenendo la salvezza soltanto ai play-out. I Lupi al contrario hanno concluso in un buon piazzamento, tanto partecipato ai play-off per tentare la sorte nella corsa verso la promozione, seppure siano usciti nei momenti iniziali della fase extra time.

In questo inizio di campionato le ambizioni si sono fin qui confermate. I gialloblù infatti all’esordio hanno incassato una sconfitta di misura in casa della Fiorenzuola. I rossoblù al contrario sono riusciti a ottenere un successo contro il Montevarchi. Da un lato c’è dunque la volontà di riscattarsi, mentre dall’altro lato quella di trovare continuità.

DIRETTA FERMANA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Fermana Gubbio, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Fermana Gubbio esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Fermana Gubbio rispecchiano quelli che sono stati i risultati del primo turno. I padroni di casa probabilmente vorranno cambiare qualcosa. Quel che è certo è che il tecnico Stefano Protti continuerà a disporre i suoi in un 4-3-3. Questo potrebbe essere l’undici iniziale: Borghetto; De Pascalis, Pellizzari, Carosso, De Nuzzo; Graziano, Giandonato, Scorza; Tulissi, Cardinali, Gkertsos.

Gli ospiti, guidati da Piero Braglia, invece, dovrebbero schierarsi in un modo molto simile a quello visto in occasione della vittoria della prima giornata. Questo dunque la possibile formazione sulla base di un 4-2-3-1 come modulo: Di Gennaro; Corsinelli, Redolfi, Signorini, Bonini; Rosaia, Toscano; Arena, Spina, Bulevardi; Vazquez.

QUOTE FERMANA GUBBIO

Le quote della diretta Fermana Gubbio, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, anticipano che la partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie C potrebbe rivelarsi abbastanza equilibrata. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 3.65. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 2.00. Il pareggio, con il segno X, si trova infine a 3.15.











