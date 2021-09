Diretta Fermana Modena/ Streaming video tv: per la prima vittoria! (Serie C)

DIRETTA FERMANA MODENA: CANARINI PER IL RILANCIO

Fermana Modena verrà diretta dal signor Michele Di Cairano, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 19 settembre presso lo stadio Bruno Recchioni: siamo in campo per la 4^ giornata nel girone B di Serie C 2021-2022. I canarini sono una delle squadre candidate alla promozione diretta, ma per il momento stanno lasciando a desiderare: hanno raccolto appena 3 punti in classifica, frutto di tre pareggi in cui hanno segnato un solo gol. Serve dunque una sterzata, che potrebbe essere arrivata con il poker di Coppa Italia mercoledì; ora anche in campionato il Modena vuole davvero aprire la sua marcia, senza rimanere troppo indietro.

Diretta/ Modena Teramo (risultato finale 0-0): terzo pareggio per i canarini!

La Fermana, a proposito di classifica in deficit, sta faticando parecchio: dopo il pareggio all’esordio contro la Viterbese ha perso due volte, ultima delle quali in casa contro il Montevarchi, e non può più permettersi passi falsi. Oggi può sfruttare un’altra partita casalinga, ma vedremo quello che succederà nella diretta di Fermana Modena aspettando la quale possiamo fare un’analisi dettagliata sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Fermana Montevarchi (risultato finale 0-1) streaming: la decide Gambale

DIRETTA FERMANA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Modena non sarà fornita dai canali della nostra televisione; per assistere alla partita di Serie C dovrete allora riferirvi al portale Eleven Sports, che da qualche anno è la casa ufficiale della terza divisione e fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia. Sarà una visione in diretta streaming video; la piattaforma consente di sottoscrivere un abbonamento stagionale, ma nel caso si potrà anche acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, salvo eccezioni debitamente segnalate.

Diretta/ Gubbio Fermana (risultato finale 1-0): Bulevardi regala i tre punti

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA MODENA

Maurizio Domizzi imposta un 4-3-3 per Fermana Modena: Ettore Marchi si gioca il posto di centravanti con Nepi e Cognigni, quest’ultimo può scalare sull’esterno sostituendo Bolsius o Frediani. A centrocampo dovrebbero essere confermati Malick Mbaye e Capece che giocheranno a supporto del regista Urbinati – capitano della squadra – mentre in difesa avremo Blondett e Sperotto a protezione del portiere Moschin, con Rossoni e Mordini sulle corsie laterali in qualità di terzini.

Per Attilio Tesser il modulo di riferimento è sempre il 4-3-1-2, dunque davanti a Gagno avremo una linea difensiva con Pergreffi e Ingegneri centrali e due terzini in Matteo Ciofani e Ponsi, anche a centrocampo tornano i titolari dopo il turnover di Coppa Italia e dunque Scarsella e Armellino sulle mezzali con Gerli davanti alla difesa, davanti invece il trequartista dovrebbe essere Tremolada che si piazzerà alle spalle di Ogunseye e Alessandro Marotta, possibile conferma per Minesso dopo il gol di mercoledì.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Fermana Modena possiamo consultare le quote fornite ufficialmente dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 3,20 volte l’importo investito, per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) siamo ad una vincita di 2,95 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, il valore corrisponderebbe a 2,35 la cifra che avrete scelto di giocare con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA