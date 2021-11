Diretta Fermana Pistoiese/ Streaming video tv: è già sfida salvezza (Serie C)

DIRETTA FERMANA PISTOIESE: RISULTATO INCERTO!

Fermana Pistoiese, in diretta dallo stadio Bruno Recchioni di Fermo, si giocherà oggi pomeriggio, domenica 14 novembre 2021, con fischio d’inizio alle ore 14.30 per la quattordicesima giornata del girone B di Serie C. Per presentare la diretta di Fermana Pistoiese, diamo uno sguardo alla classifica che ci dice come questa sia già da considerare a tutti gli effetti come una delicata sfida salvezza, dal momento che i padroni di casa marchigiani hanno appena 12 punti e gli ospiti toscani sono appena un gradino sopra, a quota 13 punti.

Diretta/ Pistoiese Viterbese (risultato finale 2-1) streaming; la decide Gennari

Pareggiare serve a poco, chi perde resta nei guai ma chi vince potrebbe fare un bello scatto: la Fermana deve riscattarsi dalla sconfitta per 3-2 incassata domenica scorsa a Teramo, mentre la Pistoiese cercherà di dare continuità alla vittoria per 2-1 contro la Viterbese, una delle poche soddisfazioni di questo campionato che però resta difficile per i toscani. Che cosa succederà dunque oggi in Fermana Pistoiese? Di certo la posta in palio è già alta…

Diretta/ Teramo Fermana (risultato 3-2) streaming video tv: segna Nepi ma non basta!

DIRETTA FERMANA PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Pistoiese sarà naturalmente una diretta streaming video, perché la piattaforma Eleven Sports trasmette tutte le partite del campionato di Serie C, tramite abbonamento oppure acquistando il singolo evento in pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PISTOIESE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Fermana Pistoiese. Per i padroni di casa potremmo schierare un modulo 3-4-3 con Ginestra in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Rossoni, Blondett e Scrosta; a centrocampo i quattro titolari della Fermana potrebbero essere Mordini, Nepi, Graziano e Rodio, infine il tridente d’attacco potrebbe vedere in campo dal primo minuto Pannitteri, Marchi e Frediani.

Diretta/ Fermana Pontedera (risultato finale 1-0): decide il lampo di Pannitteri!

La replica degli ospiti della Pistoiese potrebbe invece riservarci un modulo 3-5-2 con Sabotic, Ricci e Gennari nella difesa a tre davanti al portiere Crespi; nella folta linea a cinque di centrocampo invece la Pistoiese potrebbe schierare Moretti, Romano, Santoro, Minardi e Martina; infine Ubaldi e Pinzauti potrebbero essere per la squadra toscani i due attaccanti titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Fermana Pistoiese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. i padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA