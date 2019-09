Diretta Piacenza Fermana/ Streaming video e tv: lupi sul velluto? (Serie C)

Piacenza Fermana, diretta dal signor Eduart Pashuku, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Garilli di Piacenza, sarà una delle sfide in programma nella quarta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Dopo il pari senza reti in casa della matricola ArzignanoChiampo, il Piacenza ha saputo alzare i giri per cercare quell’alta classifica alla quale la squadra ambisce dopo la Serie B persa d’un soffio nella passata stagione. Dopo la vittoria in casa contro il Modena, i biancorossi hanno messo in atto una grande rimonta a Trieste, con doppietta di Paponi e gol di Sylla che hanno ribaltato il risultato e una situazione che vedeva gli alabardati dominanti fino a metà ripresa. La Fermana invece ha bisogno di una scossa, dopo essere partita col piede giusto battendo il Ravenna è uscita sconfitta sia dalla trasferta di Vicenza sia dal match casalingo contro la Feralpisalò, che si è imposta di misura (0-1) allo stadio Recchioni di Fermo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Piacenza Fermana, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a ElevenSports, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito elevensports.it per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA FERMANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Piacenza Fermana, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Garilli di Piacenza, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone B. 4-3-3 per il Piacenza di Arnaldo Franzini schierato con: Bertozzi; Imperiale, Pergreffi, Milesi, Zappella; Nicco, Bolis, Corradi; Sestu, Cacia, Cattaneo. Risponderà con un 4-3-3 la Fermana di Flavio Destro schierata con: Palombo, Manetta, Comotto, Scrosta, Sperotto; Isacco, Urbinati, Mantini, Petrucci, Cognigni, Bacio Terracino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Piacenza favorito per la conquista della vittoria contro la Fermana. Vittoria in casa quotata 1.55, pareggio proposto a una quota di 3.70 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 6.00. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.10, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.65.



