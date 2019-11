Diretta Fermana Virtus Verona/ Streaming video tv: quote, rossoblu favoriti (Serie C)

Fermana Virtus Verona, partita diretta dal signor Tommaso Zamagni, si gioca alle ore 15:00 di domenica 10 novembre nell’ambito della 14^ giornata di Serie C 2019-2020. Squadra brillante nelle ultime stagioni, la Fermana non riesce invece a cambiare passo quest’anno e si trova in una situazione difficile di classifica, dovendo recuperare la corrente. Per di più in settimana è arrivato un pesante ko sul campo della Ternana in Coppa Italia Serie C, e dunque c’è la necessità di ritrovarsi immediatamente; al contrario la Virtus Verona rappresenta la sorpresa della stagione e si sta imponendo come squadra capace di arrivare alla post season attraverso risultati brillanti, ultimo dei quali il pareggio contro un Piacenza sempre competitivo. Ci aspetta dunque una bella partita nella diretta di Fermana Virtus Verona; ne aspettiamo il calcio d’inizio, intanto però possiamo fare qualche valutazione legata alle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Virtus Verona non è disponibile, ma per seguire questa partita di Serie C è come sempre disponibile il portale Eleven Sport: per un’altra stagione questa emittente ha l’esclusiva per trasmettere le gare della terza divisione di calcio, e dunque gli abbonati (o chi semplicemente volesse acquistare il singolo match) potranno avvalersi dell’opzione di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA VIRTUS VERONA

E’ possibile che Mauro Antonioli confermi per Fermana Virtus Verona la squadra che ha pareggiato 3-3 contro il Cesena: Palombo tra i pali, Comotto e Scrosta a comandare una difesa nella quale Bellini e Sperotto potrebbero agire come terzini. A centrocampo avremo la regia di Ricciardi che sarà accompagnato da Mantini e Persia in qualità di mezzali, poi Iotti e Bacio Terracino si posizioneranno larghi nel tridente andando a supportare l’azione della prima punta Maistrello, reduce da una doppietta. La Virtus Verona sarà in campo con un 4-3-1-2 nel quale Sammarco è il vertice basso del rombo e Danti il tequartista, alle spalle del tandem offensivo formato da Odogwu e Magrassi. Potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo: Casarotto e Fermo si giocano il posto come interni, mentre in difesa cerca una maglia Santacroce ma deve accettare di partire alle spalle di Curto e Pellacani. Jacopo Rossi e Vannucci saranno i terzini, mentre in porta andrà Mattia Chiesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l‘agenzia di scommesse Snai ha previsto per Fermana Virtus Verona ci parlano della squadra ospite come della favorita: i rossoblu hanno un valore di 2,60 volte la somma giocata sul segno 2 che identifica la loro vittoria, mentre il successo interno è regolato dal segno 1 e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,75 volte quello che avrete messo sul piatto. Con il pareggio, identificato dal segno X, la vincita ammonterebbe invece a 3,00 volte la puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA